دايت البطاطس يُفقد رجلاً 53 كيلوجرامًا في عام واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
اعتمد رجل أسترالي يُدعى أندرو فلندرز تايلور على تناول البطاطس فقط لمدة عام كامل، واستطاع خسارة 53 كيلوجرامًا، في وقت يبتعد فيه متبعو الدايت عن البطاطس نظرًا لسعراتها الحرارية الكثيرة.
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