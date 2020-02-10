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دايت البطاطس يُفقد رجلاً 53 كيلوجرامًا في عام واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

اعتمد رجل أسترالي يُدعى أندرو فلندرز تايلور على تناول البطاطس فقط لمدة عام كامل، واستطاع خسارة 53 كيلوجرامًا، في وقت يبتعد فيه متبعو الدايت عن البطاطس نظرًا لسعراتها الحرارية الكثيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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