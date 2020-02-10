محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

اعتمد رجل أسترالي يُدعى أندرو فلندرز تايلور على تناول البطاطس فقط لمدة عام كامل، واستطاع خسارة 53 كيلوجرامًا، في وقت يبتعد فيه متبعو الدايت عن البطاطس نظرًا لسعراتها الحرارية الكثيرة.

لقراءة المزيد عن: "دايت البطاطس يُفقد رجلاً 53 كيلوجرامًا في عام واحد".. اضغط هنــــا: