يأتي المشروم في الكثير من الأشكال والأحجام والألوان، وعلى غير العادة هو فطر مفيد وغير ضار، ولذيذ أيضًا.

يؤكل المشروم لسنوات عديدة لقدرته الفريدة على إضافة نكهة في الكثير من مأكولات الثقافات المختلفة، وعلى الرغم من أنه نوع من الفطريات إلا أن المشروم يجمع في فئة الخضار لأغراض الطهي.

ويستعرض التقرير التالي فوائد المشروم الصحية، بحسب موقعي "هيلث لاين"، و"ومديكال نيوز توداي".

مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجسم من إتلاف الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب حالات مثل أمراض القلب والسرطان. كما أنها تحميك من التلف الناتج عن الشيخوخة وتعزز جهاز المناعة.

المشروم غني بمضادات الأكسدة التي تسمى السيلينيوم، وهو أفضل مصدر للمعادن.

الألياف

بيتا جلوكان هو شكل من أشكال الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي ربطت بقوة بتحسين الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

يمكن أن يساعد الجسم أيضًا على تنظيم نسبة السكر في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. يُعتقد أن فطر المحار وشيتاكي هو أكثر أنواع جلوكان بيتا فعالية.

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فيتامين B

الريبوفلافين، النياسين، وحامض البانتوثنيك، جميعها تساعد على حماية صحة القلب.

الريبوفلافين مفيد لخلايا الدم الحمراء.

النياسين مفيد للجهاز الهضمي وللحفاظ على بشرة صحية.

حمض البانتوثنيك مفيد للجهاز العصبي ويساعد الجسم على إنتاج الهرمونات التي يحتاجها.

وجميعها من فئة فيتامين "ب"، ومتوفرة بكثرة في المشروم.

النحاس

يساعد النحاس الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تستخدم لتوصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يعد المعدن مهمًا أيضًا للعمليات الأخرى في الجسم، مثل الحفاظ على صحة الأعصاب.

حتى بعد طهيه، يمكن أن يوفر كوب واحد من الفطر حوالي ثلث الكمية اليومية الموصى بها من النحاس.

البوتاسيوم

هو عنصر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بوظيفة القلب والعضلات والعصب. يوجد ما يقرب من ثلث البوتاسيوم في ثلثي كوب من فطر بورتوبيللو المطبوخ كما هو الحال في موزة متوسطة الحجم.