الامارات | تيريزا ماي وإيفانكا ترامب متحدثتين في منتدى المرأة العالمي بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماي وإيفانكا ترامب متحدثتين في منتدى المرأة العالمي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي ينطلق في 16 فبراير الجاري، وتنظّمه مؤسسة دبي للمرأة على مدى يومين، أن تيريزا ماي، عضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستشاركان كمتحدثتين رئيستين أمام المنتدى الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الثانية، وبمشاركة عالمية وإقليمية واسعة النطاق.

وستحلّ رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ضيفة على جلسة نقاشية رئيسة، أفردها لها المنتدى وستحاورها فيها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، بينما ستلقي مستشارة الرئيس الأميركي كلمة رئيسة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي سيحمل شعار «قوة التأثير».

في الوقت الذي سيستقطب فيه الحدث نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، في مقدمتهم رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ولفيف من كبار مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، وأصحاب التجارب المُلهمة من مختلف أنحاء العالم.

أجواء نموذجية

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن «استضافة دولة الإمارات لمنتدى المرأة العالمي تعكس نهج الدولة في تهيئة الأجواء النموذجية لإقامة حوار هادف وبنّاء لدفع عملية التطوير الإيجابي حول العالم وضمن مختلف المجالات، بما في ذلك مجال دعم المرأة الذي حققت فيه دولتنا إنجازات نوعية منحتها تقديراً دولياً واسعاً، نراه متجسداً في استضافة الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، مع مشاركة نخبة من المتحدثين أصحاب الأدوار والإسهامات والتجارب البارزة من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت أن «المنتدى سيكون فرصة للمتحدثين لمشاركة رؤاهم مع العالم حول كيفية تعزيز دور المرأة كشريك رئيس ومؤثر في دعم مستقبل التنمية العالمية والدفع باتجاه التقدم العالمي، لاسيما ضمن المحاور الأربعة الرئيسة التي سيسلط الحوار عليها الضوء على مدى يومين من الجلسات المكثفة، من خلال تجارب المتحدثين وشراكاتهم المهمة التي أطلقوا عبرها مبادرات ومشروعات ركزت بصورة أساسية على توفير مقومات الدعم للمرأة لتعظيم فرص مشاركتها، وتأكيد تأثيرها الإيجابي في تحديد ملامح مستقبل العالم».

إنجاز إماراتي

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المرّي، أن «انعقاد منتدى المرأة العالمي في دولة الإمارات للمرة الثانية يعد برهاناً دامغاً على احترام وثقة المجتمع الدولي، وتثمين جهود وإنجازات دولة الإمارات في مضمار دعم المرأة، في الوقت الذي حرصت فيه مؤسسة دبي للمرأة على استقطاب نخبة من أهم المتحدثين المُلهمين القادرين على إثراء حوارات هذا الحدث العالمي الكبير، سواء بما يحملونه من خبرات، أو من خلال ما قدموه من مشروعات ومبادرات ذات تأثير إيجابي واضح، لاسيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة».

وأضافت: «يسعدنا أن نرحب بعضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، بكل ما تحمله من خبرة استراتيجية كللتها بالوصول إلى قمة العمل الحكومي البريطاني، كما يسرنا أن نرحب بمستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب، التي تعد من الرموز المهمة في مجال دعم المرأة، خصوصاً قطاع ريادة الأعمال على مستوى العالم، وكذلك بقية المتحدثين الذين نثق بأنهم سيقدمون رؤى معتبرة وذات قيمة استراتيجية من شأنها تحقيق التقدم المنشود في الوصول بأدوار المرأة إلى مستويات أعلى من التأثير على مختلف الصعد الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، ومنح المرأة مساحة أرحب للمشاركة المتوازنة إلى جانب الرجل في مضمار التنمية العالمية».

وستستعرض تيريزا ماي خلال مشاركتها في المنتدى رؤيتها حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومات، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، استناداً إلى خبرتها الطويلة التي تزيد على 20 عاماً في مجال العمل الحكومي والبرلماني بالمملكة المتحدة.

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ومن المقرر أن تتحدث مستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب في كلمتها عن الفرص المتاحة للمرأة في مجال ريادة الأعمال، وذلك في إطار اهتمامها بتعليم المرأة وتمكينها اقتصادياً وتعزيز قدرتها على تأسيس مشروعات الأعمال، وتحقيق النمو من خلال زيادة مستوى مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب التي تساعدها على الارتقاء بمهاراتها كرائدة أعمال، كما ستطلق القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال We-Fi، التي ستنظم على هامش منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترجمةً لمذكرة تفاهم وقعها الجانبان في شهر ديسمبر الماضي. ويعد منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة للمرة الثانية بعد النجاح اللافت لدورة 2016، هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، إذ يستقطب أكثر من 3000 شخصية من نحو 87 دولة، ويشهد تنظيم أكثر من 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي، بالإضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين الملهمين في مجالات عدة.

منال بنت محمد:

«دولتنا حققت إنجازات نوعية في مجال دعم المرأة، منحتها تقديراً دولياً واسعاً».

«(المنتدى) فرصة للمتحدثين، لمشاركة رؤاهم مع العالم حول تعزيز دور المرأة كشريك في مستقبل التنمية العالمية».

منى المري:

«المتحدثون سيقدمون رؤى ذات قيمة، من شأنها تحقيق التقدم المنشود في الوصول بأدوار المرأة إلى مستويات أعلى».

منصة استراتيجية

يعد منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 منصة استراتيجية رائدة، تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين، للتأثير في السياسات والشراكات التي تعزز دور المرأة الإيجابي من أجل مستقبل أفضل للجميع، من خلال مناقشته للعديد من الموضوعات المعنية بالمرأة، ضمن محاوره الرئيسة الأربعة: (الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل).

ويتيح الحدث للمشاركين، والمرأة في المنطقة بصفة خاصة، الفرصة للاطلاع على أهم التجارب العالمية الناجحة، والتفاعل مع نخبة من القادة والخبراء العالميين، عبر تبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية ودعم قدرات المرأة، وتمكينها في مختلف المجتمعات.

3000

شخصية من 87 دولة، تشارك في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة للمرة الثانية.