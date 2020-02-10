الامارات | ورش «دبي للثقافة» تسلط الضوء على فنون ومهارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ورش «دبي للثقافة» تسلط الضوء على فنون ومهارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتضن مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الـ12، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجموعة من ورش العمل، التي تناولت: مهارات القيادة، الذكاء العاطفي، دبلوماسية الحوار، الرسم لكتب الأطفال، الصحافة، كتابة القصص، مهارات التمثيل، وغيرها من الموضوعات الثرية.

وخلال جلسة الاستثمار في المستقبل، ناقش مدير عام الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب، اللواء محمد أحمد المري، والمدرب التقديمي والمتحدث الدولي وأحد الكتّاب الأكثر مبيعاً، كاردان، كيفية خلق مجتمعات مستدامة وجذب واستبقاء الأفراد الموهوبين لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة. وتحدث المري عن نظام «الإقامة الذهبية» في الإمارات، وكيف تسهم في تعزيز وترسيخ قيم التعددية الثقافية والاجتماعية.

أما ورشة عمل القيادة الابتكارية التي قدمها الكاتب والمدرب خالد الحوسني، فتناولت أهم المفاهيم المتعلقة بالابتكار والقيادة وأهم قوانين ومبادئ التفكير الابتكاري وتطبيقاته.

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وفي محاولة للإجابة عن سؤال: «كيف تصبح أكثر ذكاء عاطفياً؟»، قدم المستشار خليفة المحرزي، للمشاركين فرصة للتعرف إلى كيفية زيادة ذكائهم العاطفي، للتمكن من تحليل عواطفهم وتوجيهها بشكل فاعل لاتخاذ القرارات السليمة. وأطلعت الإعلامية والمدربة في لغة الجسد، أمل آل علي، خلال ورشة دبلوماسية الحوار الصعب، المشاركين على كيفية الإعداد والتخطيط الجيد لسيناريوهات الحوارات الصعبة التي تتطلب تفاوضاً ومهارات الرد المقنع.

وفي ورشة كتابة القصة القصيرة، قدم الروائي والناقد المصري طارق إمام، إجابات عن العديد من الأسئلة المتعلقة بتقنيات كتابة القصة القصيرة.

خليفة المحرزي قدم فرصة للتعرف إلى كيفية زيادة الذكاء العاطفي.