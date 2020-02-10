الامارات | بالصور.. «دبي_تتحدث_إليك#» تنشر الفن والسعادة في مواقف سيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «دبي_تتحدث_إليك#» تنشر الفن والسعادة في مواقف سيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مبادرة جديدة في إطار مبادرة «دبي_تتحدث_إليك#»، ويتضمن المشروع تحويل 100 من أجهزة مواقف السيارات في مناطق متفرقة إلى أعمال فنية، تعكس القيم التي اتسمت بها دبي قديماً، وتميزها حديثاً. وستغطي المبادرة الجديدة أجهزة المواقف في ثلاثة أماكن حيوية بدبي: مدينة دبي للإعلام، ومنطقة جميرا، وشارع المستقبل، في تجربة جديدة تؤكد أن دبي هي مدينة السعادة والإبداع، وأن مجتمعها يتميز بتقديره للفن والجمال، وحرصه على نشر ملامح الإبداع في مختلف ربوع المدينة، التي وصلت إلى مكانة عالمية مرموقة بنخبة من الإنجازات والنجاحات القائمة على الإبداع، والتي أهلتها لتكون في مصاف أسرع مدن العالم نمواً، وأكثرها مواكبة للعصر وتلبيةً لمتطلباته.

تنوع فريد

من جهتها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، روضة المحرزي: «يسعدنا أن تتضافر جهود الهيئة و(براند دبي) في مشروع جديد يحتفي بقيمة ومفهوم الإبداع، وسيكون له أثره في إضافة أبعاد جديدة للجانب الجمالي في عدد من أكثر مناطق الأعمال والمناطق السكنية حيوية في دبي، التزاماً من الهيئة بالمشاركة في دعم المبادرات والمشروعات النوعية، التي من شأنها إضفاء مزيد من السعادة على حياة جميع أفراد المجتمع والزوار من شتى أنحاء العالم». وأضافت: «تعمل الهيئة على توظيف مختلف المكونات والعناصر الممكنة، لتأكيد هذا النهج وترجمته إلى إسهامات تؤكد ريادة دبي كمدينة عالمية تحتفي بتنوعها الثقافي، وتجعل من الفن والإبداع مرآة تعكس الثراء الذي يوجده هذا التنوع الفريد»، مشيرة إلى أن «تحويل أجهزة المواقف إلى أعمال فنية يمنحها حياة، وينتقل بها من كونها عناصر جامدة إلى أعمال تشكيلية معبّرة، ويسعدنا أن نكون شركاء في تنفيذ هذا المشروع، والهيئة ترحب بكل الأفكار التي تبرز المزيد من أوجه الجمال في دبي».

وأوضحت روضة المحرزي أن الهيئة بدأت، أخيراً، في مسيرة لتعزيز هويتها المؤسسية، وفي هذا الإطار تم تغيير لون أجهزة المواقف إلى الأزرق حتى تكون متوافقة مع غايات هويتها المؤسسية الجديدة المتمثلة في: نصنع.. نمضي... نرتقي. ويستخدم اللون الأزرق في عناصر الاتصال كرمز لمختلف وسائل النقل الجماعي مثل المترو، والترام، والحافلات، ووسائل النقل البحري، ويعطي لمحة عن الشفافية والإبداع والموثوقية، والتي تشكل جزءاً من هويتنا المؤسسية، ويستخدم الآن كذلك لأجهزة المواقف. فيما يرتبط استخدام اللون الأحمر بالخدمات، مثل خدمات الترخيص، ونظام التعرفة المرورية (سالك)، والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى مجموعة الخدمات الأخرى المقدمة عبر مختلف القنوات.

مناطق حيوية

من جهتها، أعربت مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، شيماء السويدي، عن كامل التقدير لإعلاء هيئة الطرق والمواصلات لقيم الإبداع، وهو ما يتضح في مشروعاتها التي لا تخلو من اللمسات الإبداعية التي تضفي عليها رونقاً يليق بسمعة ومكانة دبي، وهو ما يتجلى في العديد من المواقع التابعة للهيئة، ومن أبرزها «مترو دبي» الذي تعد محطاته ساحات للاحتفاء بالإبداع في أبهى صوره، بما تضمه من تصميمات تعكس أصالة دبي وثقافتها وتراثها وحاضرها. وحول التعاون مع الهيئة، قالت: إن «المشروعات الإبداعية التي ينفذها (براند دبي) مع شركائه الاستراتيجيين، ومن أبرزهم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نختار لها دائماً مناطق حيوية ترتبط بصورة كبيرة بحياة الناس، لذا يكون الاختيار للمناطق الأكثر كثافة والتي تمنح أكبر عدد من المواطنين والمقيمين والزوار تجربة جديدة تشعرهم بقربهم من مفهوم الإبداع الذي طالما كان الميزة الأبرز لدبي، ونحن نحاول تقريب هذا المعنى للمجتمع بكل الفئات والأعمار، وعلى تنوع الثقافات، بأعمال تتسم بالبساطة، ولكنها تتمتع بقدر كبير من الإبداع في الفكرة والتصميم». من جانبها، قالت مدير المشروع في براند دبي، فاطمة الملا، إن تصميمات الأعمال الفنية التي ستكتسيها أجهزة المواقف قدمها ثلاثة فنانين إماراتيين، هم: ريم المري، وعيسى النعيمي، وشيخة فكري، وثلاثة من الفنانين المقيمين بالدولة، هم: دينا سامي، وآري بوغو، وروزانا لامو فيلانيوفا.

ووجهت الشكر للفنانين المتعاونين في إطار هذا المشروع، مؤكدة أن «براند دبي» يسعى، دائماً، لاكتشاف المواهب، سواء الجديدة منها أو تلك التي لها باع طويل في مجال الفن والإبداع، مع التركيز على اختيار أفضل الأفكار لتنفيذها بما يتوافق مع المعايير العامة التي يعمل «براند دبي» في إطارها نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للإبداع في المنطقة.

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بساطة الفكرة

ركّز الفنانون الستة في تصميماتهم على إبراز طبيعة دبي الجامعة لكل الثقافات في حفاوة وتقدير، ضمن إطار من التعايش والتناغم والمودة التي تبقى دائماً من أهم مميزات هذا المجتمع المتجانس، رغم التنوع والتباين الكبير بين ثقافات جاليات أكثر من 200 جنسية تعمل في المدينة، وتعيش بين أهلها.

وتميزت التصميمات في مجملها ببساطة الفكرة والأدوات المستخدمة في توصيلها من عناصر الصورة والألوان والعبارات البسيطة، التي تضمنتها بعض التصميمات بلغات عدة، تعبيراً عن هذا التنوع الفريد للمجتمع، والأعداد الكبيرة من السائحين الذين تستقبلهم دبي.

الصورة المشرقة

يعمل «براند دبي» على تطوير وتنفيذ مشروعات نوعية ذات طابع إبداعي، بالتعاون والشراكة مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية في دبي، لإبراز قيمة الإبداع في مسيرة دبي التنموية، وتأكيد أثره في منح سكانها وزوارها مزيداً من السعادة، لتعتاد الأجيال الجديدة الحفاظ على الصورة المشرقة لدبي، كمدينة عربية الانتماء عالمية الطابع، تحتفي بالإبداع والمبدعين.

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فنانين يجسّدون التنوّع الثقافي والتسامح في مجتمع دبي، من خلال 15 تصميماً فريداً.