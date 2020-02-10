الامارات | مغنية بوب تمثّل أستراليا في مسابقة يوروفيجن

شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية بوب تمثّل أستراليا في مسابقة يوروفيجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت أستراليا مغنية وكاتبة أغاني البوب مونتين لتكون ممثلتها للتنافس في مسابقة يوروفيجن، بعد أن فازت بالمنافسة الوطنية التي بثت على الهواء في جميع أنحاء البلاد.

وفازت الفنانة البالغة من العمر 24 عاماً، والمقيمة في سيدني، في منافسة «يوروفيجن: أستراليا تقرر»، متفوقة على تسعة مشاركين آخرين، كانوا جميعاً يتنافسون لتمثيل أستراليا في مسابقة الأغنية الدولية، التي ستنظم في روتردام بهولندا في مايو المقبل.

وقالت مونتين - اسمها الحقيقي جيسيكا سيرو - عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، بعد إعلان النتائج: «إنها أكثر ليلة جنوناً على الإطلاق، أنا ذاهبة إلى يوروفيجن، الحياة مجنونة، أشكركم على دعمكم لي».

وعلى الرغم من كونها مسابقة أوروبية، فإن أستراليا تنافس في مسابقة يوروفيجن منذ 2015. وجاء إدراجها تقديراً لقاعدة المعجبين الكبيرة في البلاد، إذ شاهد أكثر من ثلاثة ملايين أسترالي المسابقة العام الماضي.