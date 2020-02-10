الامارات | العشاق أنفقوا 2.2 مليار دولار على «الحب»

شكرا لقرائتكم خبر عن العشاق أنفقوا 2.2 مليار دولار على «الحب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقول كثيرون إن الحب ليس له ثمن، لكن بيانات شركة «آب أني» لتحليل بيانات التطبيقات تقول إن هذا الكلام ليس صحيحاً، حيث بلغت إيرادات تطبيقات التعارف في العالم خلال العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار، وهو ضعف الحصيلة منذ عامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد شعبية تطبيقات الحب والتعارف، إذ أشارت دراسة لجامعة استانفورد الأميركية إلى أن 39% من العشاق في الولايات المتحدة منذ عام 2017، تقابلوا للمرة الأولى عبر الإنترنت أو مواقع وتطبيقات التعارف.

وأشار تقرير «آب أني» إلى أن متوسط إنفاق المستخدم على هذه التطبيقات يصل إلى 90 دولاراً سنوياً.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إيرادات هذه التطبيقات تأتي من خلال الاشتراكات التي يدفعها المستخدمون في أغلب الحالات، بما في ذلك التطبيقات المجانية.