الامارات | كاظم الساهر يُحيي حفلين في الرياض وجدة

شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يُحيي حفلين في الرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المطرب العراقي، كاظم الساهر، لإحياء حفلين غنائيين داخل المملكة العربية السعودية، وسيكون الأول على مسرح أبوبكر سالم في الرياض، بعد غد، فيما سيكون الحفل الثاني في مدينة جدة، يوم الخميس، ويقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغنياته التي يحبها جمهوره على مستوى الوطن العربي. وكان الساهر قد طرح، أخيراً، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية «سلام عليك»، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها بغداد ومدن العراق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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