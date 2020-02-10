تعرفي أهم وأبرز قواعد اتيكيت الملابس للرجل والمرأه

مثل كل شىء فى الحياه يهتم بها الاتيكيت تأتى الملابس التى غالبا ما تعطى انطباعا عن شخصيه من يرتديها و هنا لن نتحكم فى ذوقك او اختيارك لالوانك و لكن هناك قواعد اتيكيت الملابس التى يجب ان تعرفها

قواعد اتيكيت الملابس بالنسبة للرجال :

الملابس الرجالى عموما تنقسم الى ثلاث اقسام كل حسب مناسبه ارتدائها :

1. الفورمال : يكون فى المناسبات الرسمية والمواعيد الخاصه بالتقديم للعمل و مواعيد العمل الخاصه والاستقبالات البرتوكولية و البعثات الرسمية خارج البلد و يتكون من :

البدلة الرسمية وضمن الالوان الثلاث والتي هي الوان الفورمال / اسود , كحلي , الرصاصى

اما ربطة العنق فيجب ان تكون ذات لون واحد او مخططة بشرط ان لايكون بها الكثير من الالوان و الا تكون ملفته

القميص لون واحد سادة يجب ان يتناسق مع لون البدله و القمصان ذات لون الياقة المختلف عن لون القميص ممنوعة

الشراب نفس لون الحذاء او نفس لون البدله

لون الحذاء اسود سادة ويجب ان تكون بلا رباط

بالنسبة للاكسسوارات التاليه : الساعة - دبله الزواج او الخطبة - دبوس ربطة العنق - المفاتيح - ازرار البدله - القطع النقدية المعدنية - الحزام ( النطاق ) - الموبايل - النظارة يجب ان لا يزيد عددها جميعا عن 13 قطعة ككل وتحسب ازرار البدلة فقط وكل زرين متناظرين يعدوا واحد

2. السيمي فورمال : يدخل ضمن الترتيب السابق تماما ولكننا نطلق عليه اسم سيمي فورمال بسبب مخالفته لبعض الشروط السابقة بدله لونها بني مثلا - حذاء ذو رباط - بدون ربطة عنق ويكون استخدامه المناسبات الاقل رسمية مما سبق مثل عشاء العمل , حفل راس السنة - دعوة غداء - فرح خطبة او زواج

3. الكاجوال : وهى الملابس العاديه اليوميه التي نرتديها كل يوم

بنطال جينز - تي شيرت وليس القميص ذو الازرار - الحذاء الرياضي وليس الجلدي حصرا

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4. السيمي كاجوال : وهو نفس الكاجوال مع بعض التعديلات : حذاء جلدي مع بنطال جينز او قميص مع بنطال جينز .

قواعد اتيكيت الملابس بالنسبه للمرأه :

سواء المرأه العامله او فى الجامعه او فى العلاقات العامه

1. يجب ان تكون الملابس مكونه من ثلاث قطع : بنطلون او جيب + قميص او كنزة + جاكيت او شال

2. يمنع نزع القطعة الثالثة والتي هي الشال او الجاكيت اثناء العمل نهائيا بمعنى لا تخلعى الجاكيت في الصيف ابدا ولكن من الممكن الاعتماد على اقمشة صيفية او التكييف

3. الجاكيت يجب ان يكون طوله مناسبا يمنع ارتداء الجاكيت القصير . ولا يجب ان يكون ضيقا

4. لا يزيد طول الشعر عن الرقبة الشعر الطويل ممنوع

5. الماكياج يجب ان يكون عادي وبسيط و غير متكلف والالوان متناسبة مع الفصل ولون الملابس والشعر

6. يمنع وضع الاقراط المتدلية في الاذنين بل الاقراط العادية

7. الحذاء يجب ان لا يصدر صوتا اثناء المشي نهائيا

8. يمنع وضع حلى ذهب او اكسسوار باليد اليمنى نهائيا باستثناء خاتم الخطبه

9. يمنع وضع اي علامة بشكل ظاهر تدل على الدين او المعتقد ( صليب , سيف ... الخ )

10 يجب ان يكون حذاء العمل مغلقا من الامام ولا تظهر الاصابع منه ابدا .

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