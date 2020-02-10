أجمل فساتين شيرين عبد الوهاب في عيد ميلادها الـ 40

شيرين عبد الوهاب تُعتبر اليوم واحدة من أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي، وقد نجحت منذ دخولها عالم الأضواء والنجومية، أن تتألق بين النجمات بأسلوبها المختلف ونمطها الغنائي المحبب. وعملت شيرين على نفسها كثيرًا لتتابع تطورات العصر، ولهذا نراها في كل عام تزداد نجاحًا وجمالًا وأناقة أيضًا، واليوم تحتفل شيرين بعيد ميلادها الـ 40، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور بعض أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة، التي اختارتها على المسرح، والتي تألقت بها في مناسبات مختلفة.

شيرين وأناقة خاصة في فساتين السهرة

في السنوات الأخيرة الماضية، لاحظنا أنّ شيرين عبد الوهاب أصبحت تصنّف من ضمن النجمات العربيات الأكثر أناقة، ولا سيما في اطلالاتها في فساتين السهرة في المناسبات الكبيرة وعلى المسرح، حيث إنها أصبحت تعرف تمامًا ما الذي يناسبها من قصات وألوان وأقمشة، وتختار على هذا الأساس، وغالبًا ما نراها في فساتين مصنوعة من الترتر البراق، تزيدها تألقًا على المسرح، أو من أقمشة التول والدانتيل في حال كانت تبحث عن اطلالات أكثر نعومة وأنوثة.

واللافت للنظر أنّ شيرين عبد الوهاب حريصة دائمًا على اختيار التصميمات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، ولا سيما من ناحية القصات، وهذا ما يدفعها للتجديد دائمًا، وغالبًا ما تعتمد التصميمات المحددة الخصر أو بقصة الأوف شولدرز أو قصة الكتف الواحدة وغيرها.

Advertisements

في عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب الأربعين، شاهدي بالصور أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة التي تألقت بها في السنوات الأخيرة على المسرح والمناسبات الرسمية، والتي أدخلتها قائمة النجمات الأكثر أناقة.

قد يهمك أيضا:

فساتين سهرة سوداء آخر موضة ريزورت 2020

فساتين سهرة الذي يليق بشكل جسمكِ