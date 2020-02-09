أول ظهور للمصري المتزوج من عجوز بريطانية: بحبها.. ووالدتي قالتلي براحتك

قال محمد أحمد إبراهيم، المصري المتزوج من بريطانية في العقد الثامن، إنه تزوجها منذ أول زيارة لمصر، ويجري توثيقا للأوراق حاليا، متابعا: "مش زعلان من المصريين اللي يهاجموني على السوشيال ميديا، وكل واحد حر في حياته".

وأضاف إبراهيم، خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تزوج المرأة البريطانية عن "حب وتفاهم مش بالسن"، متابعا: "مش ذنبي الناس مادية، المال مش كل حاجة"، مؤكدا أنها تعيش على معاشها الشهري.

وعن رد فعل والدته قال الشاب: "والدتي ست مصرية بالفطرة قالتلي براحتك.. إنت فاهم بتعمل إيه، ولكن كانت هناك اعتراضات في البداية، كما أن أولادها لم يوافقوا منذ البداية، ولكن قالولي إنني أعتني بها أكثر منهم.. قلت لهم دي أخلاق المصريين".