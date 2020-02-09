قبل الحفل.. 4 فنانات تألقن في أوسكار 2019 بتوقيع المصمم العربي إيلي صعب (صور)

ساعات قليلة، على انطلاق حفل توزيع جوائز أوسكار، في دورته الـ92، الذي سبق أن تألق خلاله فنانات بإطلالات متباينة، من توقيع مصمم الأزياء العربي إيلي صعب، العام الماضي، الذي من المتوقع أن تتجمل بعض الفنانات بأزيائه في تلك الفعالية الدولية.

رصد "هن" 4 فنانات، اخترن الظهور بأزياء خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ91 في 2019.

جنيفر هدسون

أطلت الفنانة الأمريكية جنيفر هدسون، بفستان أحمر، تميز بأنه طويل وغير منقوش، ومزود بفتحة جانبية، فضلا عن أنه بـ"كتف واحد".

جوليا روبرتس

تألقت النجمة جوليا روبرتس، بفستان فاتح اللون، تميز بأنه فضفاض، ومزين بحزام متوسط الحجم، في إطلالة بسيطة لها.

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نادين لبكي

لفتت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الأنظار بإطلالتها، مرتدية فستان فاتح اللون بـ"كتف واحد"، يطابق تصميم جنيفر هدسون، إلا أنه يتميز عنه بحزام لامع.

ميشيل يوه

ارتدت الفنانة الماليزية ميشيل يوه فستان "أوف شولدرز"، فضفاض، مزين بنقوش لامعة، وحزام رفيع فاتح اللون.