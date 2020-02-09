نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا"

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" الأول، الموافق 9 فبراير الجاري.
وحرصت نانسي عجرم، على نشر صورة لها من الاحتفالات عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وهى ترتدي فستان أبيض اللون، وأمامها "تورتة" عيد ميلادها التى ظهرت وهى تلتهما، وعلى رأسها "قبعة" صغيرة الحجم.
يُذكر أن نانسي عجرم، احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.
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