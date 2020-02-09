أنيسة حسونة تفاجئ مايا مرسي بـ"قلب أمين".. والأخيرة تدخل في نوبة بكاء

"قلب أمين" مبادرة توعوية أسستها الدكتورة أنيسة حسونة، المدير التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة، للكشف على قلوب الأطفال مجانًا، ويأتي اسمها تخليدًا لذكرى ابن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الذي توفى قبل حوالي أسبوعين.

وأثناء تدشين "أنيسة"، لمبادرة "قلب أمين"، دخلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في نوبة بكاء، فالمبادرة التوعوية كانت مفاجأة لها، وعبرت النائبة أنيسة حسونة عن سعادتها بالمفاجأة، متمنية أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن لإنقاذ المزيد من الأطفال، بصفتها عضو مجلس إدارة المستشفى، ستتولى حملة لتوعية الأمهات بالتعامل مع قلوب أطفالهم والاهتمام بها.

بملامح سيطر عليها الحزن والتأثر الشديد لوفاة ابنها، تحدثت الدكتورة مايا مرسي، ويعتبر أول ظهور لها عقب وفاة ابنها "أمين"، التي تحمل المبادرة اسمه: "أول ما أطلب مني أبقى في المجلس الاستشاري في المستشفى.. سألت أنا إيه علاقتي بقلب الأطفال.. وقالتلي الدكتورة أنيسة أنها لتوعية للأمهات".

وفي مقطع الفيديو، الذي رصد مواساة الدكتورة أنيسة حسونة، لرئيس المجلس القومي للمرأة، للسيطرة على نفسها في الحديث عن المبادرة: "مطلوب مني أبقى في خدمة أمهات مصر عشان التوعية.. عشان ساعات مبنبقاش عارفين قلوب ولادنا فيها إيه".

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وتابعت "مايا" في كلمتها: "أنا سعيدة بوجود وزير الرياضة أشرف صبحي.. ونرجو من النوادي أن يكون في كشوفات للأطفال عشان نطمن على قلوبهم".

واختتمت "مايا" حديثها عن المبادرة: "يارب مبادرة قلب أمين تسعد قلب الأطفال والكبار".

مستشفى الناس للأطفال

يعد مستشفى الناس للأطفال الخيري الجديد بحي غرب شبرا الخيمة، أكبر المراكز الطبية المتميزة للأطفال على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعل هذا صرح طبي عملاق، تزهو به مصر كلها، إذ يعد نموذجًا مشرفًا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطن، تتولي النائبة أنيسة حسونة منصب المدير التنفيذي للمستشفى.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 600 سريرا، كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية، وبه أحدث الأجهزة الطبية العالمية، من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر، ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب الأطفال، وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا، لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية الأطفال الصغار وصحتهم، وأيضًا للجهاز قدرة فائقة على تقديم صور شديدة الوضوح والدقة للقلب والأوعية الدموية.

يذكر أن المستشفى، فتح أبوابه لخدمة جميع المرضى بالمجان، حيث بدأ نشاطه وخدماته في مبنى أمراض وجراحة القلب للأطفال أولا، حيث تتسبب هذه الأمراض في وفاة العديد من الأطفال في جمهورية مصر العربية، فضلا عن وجود قائمة انتظار طويلة لهذه الجراحات، ويأمل المستشفى، في سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب وبين الحالات التي يجري علاجها حاليًا، من الهيئات والجهات الطبية المختلفة.