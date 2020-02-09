بينها الأموال.. 4 حقائق بائسة عن عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

ينتظر الكثيرون يوم 14 فبراير من كل عام للاحتفال بعيد الحب، ولكن هناك حقائق بائسة خاصة بهذا العيد، نوضحها لكم بحسب ما ذكره موقع "listverse".

1- تاريخ العيد

تقول إحدى النظريات الخاصة بأصل عيد الحب، أنه يعود إلى عطلة رومانية قديمة تدعى لوبركاليا، حيث قام الرجال بتجريدهم من ملابسهم، وأمسكوا بالسوط، وضربوا شابات على أمل زيادة خصوبتهم

ونظرية أخرى، تقول إنه تم قطع رأس الشهيد المسيحي القديس فالنتين في 14 فبراير لقيامه بالتزوج سرا.

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2- الانتحار

تشير عدد من الأبحاث إلى أن 75 في المئة من محاولات الانتحار بسبب مشاكل العلاقة.

3- الوحدة

أظهر استطلاع للرأي أجري في 2014، أن واحدًا من بين كل عشرة شبان اعترفوا بالوحدة أو عدم الأمان أو الاكتئاب أو عدم الرغبة في يوم عيد الحب.

4- المال

تدفع الكثر من الأموال لشراء هدية عيد الحب، بخلاف تناول الطعام في أي مكان وغالبًا ما تكون الأسعار مرتفعة.