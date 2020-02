"نيويورك تايمز" تدعو السياح لزيارة مصر في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

صنّفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مصر ضمن أفضل 52 دولة، يمكن للسائحين الذهاب إليها في عام 2020، مع تسليط الضوء على هذا العام وهو الافتتاح الذي طال انتظاره للمتحف المصري الكبير (GEM).

وقال الكاتب "سيث شيروود"، "المصريون يبنون مثل الفراعنة لإنهاء المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره".

وأوضح أن المتحف سستوعب ما يقرب من 100000 قطعة، بما في ذلك مجموعة كبيرة من حوالي 5000 قطعة من الملك توت عنخ آمون - يتم عرض 2000 منها لأول مرة على الإطلاق.

وتخضع الفنادق المحيطة بالمتحف، لعملية تجديد شاملة استعدادًا لاستيعاب السائحين القادمين إلى زيارة المكان.

سيضم المتحف المصري الكبير، العديد منها المطاعم والمسارح، إلى جانب القاعة الرئيسية ومنطقة استقبال لزوار VIP وقاعة للمؤتمرات وملعب.

وأكد مجلس مجلس الوزراء في بيان صحفي يناير الماضي، أن المتحف يستوعب خمسة ملايين شخص سنويًا، موضحًا أن عملية البناء انتهت بنسبة 90% بجانب اكتمال نقل القطع الأثرية المقرر عرضها.

وأوضح البيان، أن المتحف سيكون الأكبر من نوعه في العالم المخصص في حضارة واحدة.

وسلّط الكاتب "سيث شيروود" الضوء على أبرز الأماكن الأثرية الموجودة بالقرب من المتحف، مثل المقبرة القديمة من اللوحات الجدارية الملونة الموجودة في مقبرة سقارة.

يعود تاريخ هذه المقبرة إلى أكثر من 4000 عام، ويعتقد أنها تنتمي إلى رجل نبيل يدعى خوي من الأسرة الخامسة.

وأكدت قائمة صحيفة نيويورك تايمز الدور الحيوي لمطار مطار سفنكس الجديد في تسهيل السفر إلى مصر، حيث تم إنشاء المطار في العام الماضي لتعزيز السياحة الأثرية والثقافية، ويقع على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية بالقرب من الجيزة والهرم ومدينة 6 أكتوبر والفيوم.

وبالمثل، تصدرت مصر قائمة توصيات السفر المستقلة لعام 2020، حيث حثت الصحيفة السائحين من جميع أنحاء العالم على زيارة المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره في القاهرة.

كما تصدرت مصر قائمة "For to Go Next" من مجلة فوربس ، حيث أوصت المجلة ذات الشهرة العالمية بـ27 دولة للقراء المحبين للمغامرة لزيارتها في عام 2020.