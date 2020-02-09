7 مميزات و8 نصائح حول الأسبرين.. أبرزها 5 أدوية ممنوعة على مرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

كثيرًا ما يعاني مرضى السكري من اضطراب نسبة السكر بالدم، ما يجعلهم في حاجة لجرعات معينة من الجلوكوز، فضلًا عن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة والمشروبات التي تسهم في ضبط نسبة السكر بالدم، مع اتخاذ أساليب الحيطة والحذر تجاه الأدوية الأخرى، التي تؤثر على نسبة الجلوكوز بالدم.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأدوية الممنوعة على مرضى السكري، وفقًا لموقع "Insulinnation".

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