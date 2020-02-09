11 شيئًا احذر شراءها مستعملة.. تهدد حياتك بالخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كلما ذهبت للبحث عن الكنوز في متجر عتيق أو قديم، فكر مليًا قبل شراء بعض الأشياء المستعملة مسبقًا، قد تكون مزهرية الكريستال البسيطة أو زوجًا من الأحذية غير صحية بل وتشكل خطرًا على الصحة.

وللحفاظ على صحتنا، نقدم لكم قائمة ببعض الأشياء التي قد تكون خطرة على الصحة، حتى تكون حذرًا عند اختيار الأشياء التي يمكنك شراءها من المتاجر المستعملة، وفقًا لما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. الكريستال العتيق

الأوعية البلورية القديمة جيدة، لكن ضع في الاعتبار أنها تم صنعها وفقًا لمعايير قديمة، حيث تحتوي على ما يصل إلى 30٪ من أكسيد الرصاص، ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن استخدام مثل هذه البلورات؛ لتقديم الطعام أو المشروبات يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

2. أطباق قديمة

وفقًا لمركز الصحة البيئية الأمريكي، يمكن أن تحتوي الأطباق وأكواب الشاي والأوعية القديمة أيضًا على الرصاص والمواد الكيميائية الخطرة الأخرى، ناهيك عن حقيقة أنك لا تعرف كيف كان يُستخدم.

3. الأحذية

من المغري شراء زوج من الأحذية ذي تصميم كلاسيكي في متجر اقتصادي، ولكن اعلم أنه إذا كنت تشتري أحذية مستعملة، فستكون عرضة لخطر الإصابة بالفطريات أو غيرها من أنواع العدوى الجلدية التي قد يكون المالك السابق قد أصيب بها.

إضافة إلى ذلك، فإن الأحذية قد اتخذت بالفعل شكل أقدام المالك السابق، ما يجعلها غير مريحة للارتداء.

4. المكانس الكهربائية

يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ وحتى البق، ليس فقط في حقيبة الغبار، ولكن في أصغر الزوايا على المكنسة الكهربائية أيضًا.

لذا فإن شراء هذه الأداة من متجر التوفير يعد نوعًا من "اليانصيب"، فأنت لا تعرف أبدًا أي نوع من الجراثيم أو الحساسية التي تجلبها معها.

5. الدُّمية

إذا اشتريت دمية (دبدوب) لطفلك، فعليك أن تضع في اعتبارك أن الطفل يلمس اللعبة أو يحتضنها أو يمضغها باستمرار؛ لذلك يجب أن تكون معقمة للغاية.

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غالبًا ما تكون الدباديب القديمة بمثابة تخزين للجراثيم والبق والبراغيث والعفن والمواد المثيرة للحساسية، وغسل اللعبة بالماء الساخن لا يمكن الاعتماد عليه دائمًا؛ لأن بعض الجراثيم يمكنها تحمل درجات الحرارة الساخنة؛ لذلك ليس من الجيد شراء الألعاب المستعملة إلا إذا كنت تخطط لوضعها في المتحف.

6. الأجهزة الكهربائية

يمكن أن تتسبب الأجهزة الكهربائية القديمة في انقطاع التيار الكهربائي أو حتى حدوث حريق، بسبب تلف الأسلاك بداخلها، وهذا لا يعني بالضرورة أن جميع الأجهزة الكهربائية الجديدة أكثر موثوقية، وعند شراء أي أجهزة، قديمة أو جديدة، من الأفضل دائمًا التحقق منها على الفور في المتجر أو الاتصال بإخصائي.

7. مواد البناء

يمكن أن تحتوي الأبواب والنوافذ على النمل الأبيض أو غيرها من الحشرات أو أخطاء التصميم والتنفيذ.

وإذا تم تصنيعها أو رسمها قبل الثمانينيات، فقد تحتوي على الرصاص، وفقًا لوزارة الصحة في مينيسوتا، وإذا وجدت إطارًا تريده بالفعل، فيمكنك إجراء اختبار لطلاء الرصاص قبل نقله إلى المنزل.

8. المراتب

على الرغم من أنك ربما لن تجد مراتب في متجر عادي لبيع المستعمل، إلا أنها ليست فكرة جيدة أن تشتري مرتبة مستعملة إذا رأيت واحدة.

قد تحضر كل أنواع الحشرات إلى المنزل، مثل البراغيث أو العث أو الجراثيم الأخرى، كما أن المراتب تحمل أيضًا سوائل جسمانية لأصحابها السابقين (وحيواناتهم) ويمكنها أيضًا نقل العدوى.

يمكن أن يكون مظهر المراتب المستخدمة أنيقًا ونظيفًا، لكن لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت آمنة من الداخل أم لا؟!.

9. أسرّة

حتى لو كان السرير نظيفًا وجديدًا، فمن الأفضل أن تستثمر في سرير آمن وجديد لطفلك منذ أن تغيرت معايير السلامة بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية.

10. الوسائد

تعرض المنسوجات المستخدمة للخطر بسبب غزو بق الفراش، حيث ذكر قسم العلوم الزراعية والموارد الطبيعية بجامعة ولاية أوكلاهوما، أنه يمكن للبق البقاء على قيد الحياة لمدة عام في قطع منجدة، ومن ناحية أخرى، هناك مجموعة من الوسائد اللطيفة منخفضة التكلفة ببعض المتاجر المتخصصة يمكن أن تتناسب مع أي مخطط للتصميم الداخلي.

11. أدوات المطابخ

قد تبدو جميلة، لكن الأواني الصدئة والمقالي وأدوات المائدة وأدوات المطبخ الأخرى ليست آمنة من حيث طهو الطعام. فيمكن أن تحتوي أواني الطهو التي تم الإفراط في استخدامها على معادن ومواد كيميائية ضارة، ما يلوث طعامك؛ لهذا السبب، من الآمن شراء لوازم المطبخ العتيقة للزينة، ولكن ليس لتناول الطعام في الخارج.