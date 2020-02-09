أفكار أزياء وتنسيقات عصرية من جيسي عبدو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 10:42 مساءً - الجمهور العربي أحب الممثلة جيسي عبدو بسبب عفويتها وحضورها المميز على الشاشة من خلال الأدوار التي لعبتها وما زالت تؤديها، وكذلك تميّزت جيسي بأناقتها اللافتة وإطلالاتها التي تنسقها لمختلف المناسبات والتي لطالما كان فيها لمسات من العصرية سواء في الخيارات الكاجوال، أو في الأزياء المسائية الرسمية، وقد جمعنا بالصور اليوم أبرز هذه التنسيقات؛ لتستوحي بعض الأفكار المميزة منها وتطبقيها بدورك على إطلالاتك.



لوك شتوي أنيق بدرجات البيج اعتمدته جيسي عبدو:

لوك بدرجات اللون البيج نسقته جيسي عبدو



إطلالة شتوية مميزة جمعت بين الأناقة والنمط المريح، نسقتها جيسي عبدو مؤخراً، وقد اختارت فيها بنطلوناً سكينياً من الجلد باللون البيج نسقت معه توبْ ياقة عالية من اللون نفسه زينت خصرها بحزام ناعم، وأكملت اللوك بحذاء مزين بالأربطة ذي نمط عسكري بألوان جمعت بين البيج والزيتي والبني.

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تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية اعتمدته جيسي عبدو:

اطلالة أنيقة اعتمدتها جيسي عبد في البليزر



هنا شاهدنا جيسي عبدو، وقد نسقت لوكْ جمع بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت فيه تنورة قصيرة مع توب باللون الأسود، ومن فوقهما اعتمدت جاكيت بليزر بنقشة الكارو موضة هذا الموسم باللونين الرمادي والأبيض، واختارت مع اللوك حقيبة كتف صغيرة من الجلد الأسود من شانيل Chanel.

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فستان البليزر بأسلوب جيسي عبدو:

فستان البليزر على طريقة جيسي عبدو



كما لاحظنا فإن فستان البليزر من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا منه الكثير من التصاميم المميزة، وهنا اختارته جيسي عبدو باللون الكاميل، بقصة أنيقة مزيناً بحزام قماشي عريض على الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عال أسود مزيناً بأربطة على الكاحل.

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لوك مسائي في فستان قصير اعتمدته جيسي عبدو:

فستان قصير باللون الزيتي اختارته جيسي عبدو



للسهرات والإطلالات المسائية تعتمد جيسي عبدو الإطلالات ذات الطابع الشبابي مثل هذا الفستان الذي اختارته لإحدى المناسبات باللون الزيتي الغني وبقصة الكتف الواحد التي ناسبتها، وقد نسقت معه صندلاً أنيقاً بكعب عال باللون الذهبي الميتالك.

جيسي عبدو في أزياء عصرية وإطلالات مميزة نسقتها لمناسبات مختلفة منها الكاجوال، ومنها الرسمي شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تعجبك والتي تناسب ذوقك.

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