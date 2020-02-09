مجوهرات فضية راقية لسهراتك في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 10:42 مساءً - لطالما كانت المجوهرات من القطع الأساسية وذات الأهمية الكبرى في الإطلالات الرسميّة والكلاسيكية، خاصة تلك التي تأخذ وقتاً طويلاً من تفكير السيدات لإختيارها ولتنسيقها مع الملابس.

وبالطبع ما من شيء أجمل وأبهى من المجوهرات الفضية التي لطالما برزت كقطع أساسية إلى جانب المجوهرات ذات اللون الذهبي الجذاب، خاصة وأنها منذ القدم جاءت بتصاميم باهرة وفاخرة لا تقل أهمية وجمال عن أي قطع مجوهرات ثانية.

ولذا ننصحك بتجربة اختيار المجوهرات الفضية هذا العام في سهراتك الرسميّة.



عقود فضية فاخرة

عقد فضي مرصع بالماس من Bottega Veneta



تعتبر العقود من القطع الهامة والضرورية في الإطلالة الرسميّة على اعتبار أنها تضفي على الفستان أناقة إضافية ومثالية.

وقد استطاع العقد من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta من لفت الأنظار خاصة وأنه جاء مصنوع من الفضة الأنيقة ورُصع بأكثر من حجر من الألماس الذي جاء بشكل هندسي فاخر.

أما ألكسندر ماكوين Alexander McQueen فقد استطاع أن يلفت الأنظار بالعقد الفاخر المصنوع من الفضة والذي جاء مرصع بحبّة ألماس كبيرة الحجم رافقتها بعض الحبّات الصغيرة.



تابعي المزيد:أقراط طويلة فخمة لإطلالة مبهرة



أقراط فضية لافتة ومميزة

أقراط جذابة ولافتة مرصعة بالماس من Gucci



تعتبر الأقراط من القطع التي رافقت السيدات منذ الصغر وحتى سن كبيرة، خاصة وأنها تأتي بتصاميم مختلفة تناسب الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية في آن واحد.

وهذا الموسم لفتتنا الأقراط الفاخرة من قوتشي Gucci التي جاءت بتصميم ريبون من الفضة الجذابة رُصعت بأكثر من حبّة من الماس بأحجام متساوية وثابتة.

في حين برزت لدى بالنسياغا Balenciaga أقراط متدلية تصل إلى حدّ الرقبة حملت في القسم العلوي شعار الدار مرصع بالماس، كما جاء القسم السفلي مرصع أيضاً.



خواتم فضية أنيقة

خاتم فضي مرصع بالماس من Repossi



على اعتبار أن الخواتم من قطع المجوهرت الناعمة والبسيطة والتي يمكن اختيارها مع مختلف الإطلالات، لا يمكن أن تغيب عن مجموعات دور المجوهرات العالمية في مختلف المواسم.

وقد لفتنا الخاتم الجذاب من ريبوسي Repossi الذي جاء بتصميم كبير، حيث يمكن اختياره مع الإطلالة الرسميّة أو اليومية البسيطة على اعتبار أنه جاء مرصع بأحجار من الماس الصغيرة الحجم في قسمه السفلي وحجر كبير في القسم العلوي.



تابعي المزيد:خواتم زمرد من أرقى دور المجوهرات لمناسبات شتاء 2020