فيديو.. مي حلمي تشرح "قانون المتجوزين": مفيش وماليش وبلاش "مالك؟"

شاركت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على مقطع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو قصير، مع زوجها الفنان محمد رشاد.

وأرفقت تعليقًا عليه، قائلةً: "مفيش ماليش، أول حاجه في قانون المتزوجون، ماتسألوش سؤال مالك أبدًا علشان الإجابة عند كل الستات هتكون واحدة، أوعدكم هتضحكوا معانا".

وظهرت مي خلال مقطع الفيديو، بفستان روز قصير، بأكمام، وتركت شعرها منسدلًا، وارتدى رشاد بدلة لونها كحلي.

تعاقد مي ورشاد على برنامج "المتزوجون"

يأتي ذلك في إطار تعاقدهما، لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة النهار، يحمل اسم "المتزوجون"، يجري عرضه على مدار يومين من كل أسبوع، هما الإثنين والأربعاء، ومن المقرر أن يجري تصوير البرومو الخاص بالبرنامج، داخل ستوديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي خلال يومين.

Advertisements

"المتزوجون" برنامج بطابع جديد، يتعلق بالأزواج، حيث يحاور المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمى، عددًا من الفنانين ومشاهير الرياضة في جلسة ودية مع الضيف، للكشف عن الجوانب الإنسانية والحياتية لبعض الأزواج.

ظهور غامض لمي حلمي ومحمد رشاد

وكانت الإعلامية مي حلمي، شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد، يرصد خضوعها لجلسة تصوير، رفقة زوجها المطرب الشاب محمد رشاد.

وظهرت "مي" خلال المقطع بفستان أبيض، طويل "تايبست" كب دون أكمام، مع الشعر الطويل المنسدل، وهي تمسك وردة، في حين تألق الأخير، ببدلة مميزة، حيث ارتدى بنطلون ورابطة عُنق باللون الأسود، مع بليزر أحمر اللون، وقميص أبيض.

وكان الفنان محمد رشاد، قد نشر صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الفترة الماضية، معلنا تعرضها لوعكة صحية، وعاد بمنشور جديد ليعلن عن تعرض زوجته للإجهاض.