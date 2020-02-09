إليكي أجمل تصاميم فساتين سهرة بألوان الباستيل 2020

فساتين السهرة الباستيل من الخيارات التي تفضلها المرأة التي تحب الاطلالات الناعمة، ولا تميل إلى الألوان الصريحة التي تراها مزعجة.

ومن مميزات فساتين الباستيل أنها تناسب السهرات، وفي الوقت نفسه جيدة للمناسبات الصباحية، مثل الأعراس الصباحية أو التي تقام على الشواطئ بخاصة درجات الأزرق والأخضر.

أما عن شكل الفساتين فيمكنكِ اعتماد القصات المختلفة من دون الخوف أن تكون التفاصيل كثيرة؛ لأنّ ألوان الباستيل تجعلها تبدو بسيطة وناعمة.

ويمكن اختيار فساتين سهرة من لون الباستيل في أكثر من مناسبة خلال ٢٠٢٠، وهذا ما سنتعرف إليه اليوم من خلال عرض فساتين سهرة بألوان الباستيل من صيحات ٢٠٢٠.

فساتين سهرة للخطوبة بألوان باستيل:

فساتين الخطوبة تفضل أن تكون من خامة الدانتيل والتول، التي تجعل التنورة منفوشة بالشكل الذي يُظهر جمال وأنوثة العروس وبخاصة إذا كان قصيرًا.

أما فساتين المحجبات أو من تفضلن أن يكون الفستان طويلًا فيفضل اعتماد خامات الستان أو الشيفون، حتى يعطي المظهر المُنسدل الناعم الذي يناسب العروس في يومها المميز.

فساتين عقد القران:

أما إذا اردتِ اعتماد فساتين سهرة بألوان الباستيل في يوم عقد قرانكِ، فيفضل اعتماد فساتين بسيطة بأكمام طويلة لتكون مناسبة لعقد القران والألوان، يمكن اعتماد درجات الكاشمير أو الوردي.

فساتين باستيل لحضور زفاف على الشاطئ:

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كما ذكرنا أنّ ألوان الباستيل من الخيارات المناسبة لحضور حفلات الزفاف الصباحية، وبخاصة التي تقام على الشواطئ، وفي هذه المناسبة يفضل اعتماد درجات الأزرق والأخضر؛ لأنها تعطي تدريجات لون البحر، كما يمكن اعتماد الفساتين ذات الألوان المدرجة.

وصيفات العروس:

وأيضًا يمكن اعتماد فساتين سهرة بألوان الباستيل مع فساتين وصيفات العروس، وهذا لأنّ ألوان الباستيل تناسب فستان العروس الأبيض، ويمكن أن تكون الوصيفات كلهنّ معتمدات اللون نفسه، أو اختيار لون وكل واحدة منهنّ تختار درجة من هذا اللون للتنوع.

فستان باستيل متعدد الألوان:

وأخيرًا يمكنكِ اعتماد فستان سهرة من الباستيل مميز، وهو الذي يحتوي على ألوان باستيل متعددة، فهو ذو شكل مميز ومناسب لمن تحب الأفكار الجديدة والمميزة، ويمكن اعتماده في مختلف المناسبات.

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