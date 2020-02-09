نصائح وخلطات طبيعية للعناية بالشعر الكيرلي

الشعر الكيرلي هو أكثر أنواع الشعر لفتاً للنظر إلا أنه يحتاج إلى عناية بالشعر مضاعفة نظراً لتعرّضه أكثر للجفاف والخشونة والتشابك.

لذا فإنّ صاحبات الشعر الكيرلي بحاجة إلى إرشادات جمالية وخلطات طبيعية خاصة لتعزيز نمو الشعر وتقويته ومنع تساقطه. فإذا كنت تملكين الشعر المجعد نقدم لكّ وصفات منزلية غنية بالعناصر المهمة لفروة الرأس وتحتوي على الدهون الطبيعية والفيتامينات المتعددة المفيدة للمحافظة على صحة الشعر الكيرلي وتموّجاته.

نصاح لـ العناية بالشعر الكيرلي

استخدمي بلسم شعر يعتمد على البروتين الذي يعمل على إدارة الشعر المتجعد وإعطائه اللّمعان اللّازم.

عدم تسريح الشعر بعد أن يجف لأنّ ذلك يؤدي إلى تكسره، واستعيضي عن ذلك بتمشيط الشعر عبر استخدام أطراف الأصابع المُبللة.

استخدام مُغذيات الشعر خاصة البروتين سواء حبوب أو علاج أو مكملات أو غيرها، أو محاولة استخدام المنتجات المحتوية على زيوت طبيعية.

استخدام بعض الأنواع من سيروم الشعر ذو النوعية الجيدة، حيث يُمكن لبعض الأنواع امداد الشعر بالرطوبة اللازمة لتهذيب الشعر المُجعد.

عدم الاكثار من استخدام مُنتجات الشعر الحرارية بكثرة كالسيشوار ووالفير والبايبي ليس وغيرها، لأنّها تُسبب إضعاف الشعر بشكل كبير.

تغذية الشعر الكيرلي عبر استخدام الزيوت الطبيعية التي تُساعد على إصلاح الشعر، وحمايته من الضرر وتجعله أكثر سلاسة؛ أحضري زجاجة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز، واغمريها في الماء الساخن ، ودلّكي بها فروة الرأس وأعمدة الشعر بشكل جيد.

خلطات طبيعية لـ العناية بالشعر الكيرلي

خلطة زيت الأفوكادو

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو

ثلاث ملاعق زيت زيتون

الطريقة:

ضعي مكونات وصفتكِ في وعاء مناسب، واستمري جيدًا في التقليب؛ حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك، وزعي الخليط على شعركِ واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه.

كرري الوصفة مرة أسبوعيًا وسترين النتيجة.

خلطة زبدة الشيا

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

الطريقة:

اخلطي زبدة الشيا مع زيت جوز الهند وزيت الأرغان. وضعي الخلطة على كامل الشعر واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسلها بالماء البارد أو الفاتر. ولأفضل النتائج، كرري الخلطة مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً.

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خلطة زبدة الشيا حليب جوز الهند

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت خروع

ملعقتان كبيرتان حليب جوز الهند

الطريقة:

بدايةً اخلطي زيت الخروع مع حليب جوز الهند، ثم ضعي المكونات على شعركِ، ثم غطي رأسكِ بقبعة بلاستيكية مدة 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالماء.

خلطة زبدة الشيا العسل والقشدة

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقتا عسل

ملعقة كبيرة من القشدة

الطريقة:

امزجي جميع عناصر الخلطة، وافردي الماسك جيدًا على الشعر، واتركيه مدة لا تقل عن 35 دقيقة قبل أن يشطف بالماء.

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