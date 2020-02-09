إليكي أجمل خواتم مرصعة بالأحمر المبهر

في العديد من الحضارات القديمة، كانت المجوهرات من القطع الأساسية والضرورية لإطلالة المرأة الأنيقة والجذابة، حيث كان من غير الممكن أن تظهر السيدات من دون الحلي والمجوهرات التي تزينها.

وحظيت الخواتم منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، بالكثير من الاهتمام، على اعتبار أنها واحدة من القطع التي تميّز كلّ سيدة عن أخرى كما أنها القادرة على منح اليد رونقاً لافتاً من خلال ترصيعها وألوانها.

وهذا ما رصدناه هذا العام، إذ برزت الخواتم المرصعة باللون الأحمر في العديد من مجموعات دور المجوهرات العالمية، التي جاءت إما مرصعة باللون الأحمر على حدى أو مع أحجار الماس واللؤلؤ الأنيقة.

خواتم مرصعة بالأحمر مع الذهب

لا يمكن الاستغناء عن الذهب في المجوهرات، على اعتبار أنه واحد من الألوان التي رسمت أناقة وفخامة المجوهرات منذ القدم وحتى اليوم، خاصة عندما دُمج هذا العام مع الأحمر الراقي

وقد لفتنا الخاتم من قوتشي Gucci الذي جاء بتصميم غير تقليدي ومميز، حث برز في منتصف الخاتم شعار الدار باللون الذهبي، في حين إلتفت حوله أكثر من 10 حبّات من أحجار كريمة فاخرة حملت اللون الأحمر الناصع.

أما Versace فقد قدمت خاتماً بتصميم فاخر عاد بنا إلى حقبة الأميرات والملكات، حيث جاء بتصميم بيضوي، وبأطراف من الذهب الأصفر الأنيق في حين برزت في منتصفه حجرة كبيرة ذات لون أحمر ناصع.

خواتم مرصعة بالأحمر مع الماس

بالطبع لا يمكن التخلي عن حجر الماس في قطع المجوهرات الفاخرة التي تختارها السيدات في مختلف القطع سواء كانت خواتم أو غيرها.

وقد لاقى الخاتم الجذاب من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana استحسان الجميع وتمكن من لفت الأنظار إليه، على اعتبار أنه جاء مرصع بحبّات كثيرة من الماس الفاخر، تداخلت فيما بينها أحجار ناعمة ذات لون أحمر في حين برزت في منتصفه حبّة كبيرة من الياقوت الأحمر.

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خواتم مرصعة بالأحمر مع اللؤلؤ

هذا العام كان للؤلؤ حصة كبيرة في مجموعات دور المجوهرات العالمية، حيث نافس الألماس في ترصيع العديد من قطع المجوهرات خاصة الخواتم.

وقد لفتنا الخاتم الجذاب من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta الذي جاء بتصميم مزدوج، برزت في قسمه الأول حبة كبيرة من الياقوت الأحمر إلتف حولها حبّات صغيرة من اللؤلؤ الناعم.

أما Anissa Kermiche فقد طغى اللؤلؤ في خاتمها على اللون الأحمر، إذ جاء في منتصف الخاتم حبّة صغيرة من الياقوت الأحمر مع عدد كبير جداً من اللؤلؤ.

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