عثروا عليهما في الصباحية.. نصائح لتجنب تسريب الغاز بعد مصرع عروسين

داخل عش الزوجية بأسيوط، عثر الأهالي على العروسين مصطفى يونس محمود شحاته وزوجته، بعدما لفظا أنفاسهما الأخيرة، بسبب تسريب غاز السخان، عقب ساعات من زفافهما.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال قيام أسرة العروسين بالتوجه للمباركة لهما في صباحية العرس وبالطرق على الباب لم يرد أحد، فشكوا في الأمر، وبكسر الباب عثروا عليهما متوفيين، وذلك بسبب وجود تسريب غاز من سخان الشقة، فاختنقا ونتج عنه وفاتهما أثناء نومهما.

وتكثر حالات الاختناق خلال الاستحمام أو النوم، والتي يحدث أغلبها بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بالقاتل الصامت وهناك بعض النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها، لتجنب الاختناق بالغاز، وهي كالتالي حسب موقع arrivea live.

- اتبعي دائمًا إرشادات التشغيل على الجهاز أو الموجودة في الدليل.

- إذا كان لديك جهاز سخان غاز مفتوح، قومي بتقييد مدى استخدامه.

- ضعي السخان بجانب نافذة للتهوية، لأنها تسمح للهواء النقي بالدخول، وخروج الدخان.

- صيانة صمامات الأمان كل 6 أشهر على الأقل.

- التأكد من سلامة صمام الأمان المتمثل في "الثرموستات" ولمبة البيان، ومؤشر الحرارة.

Advertisements

- تجنب تشغيل مراوح العادم "الشفاطات"، إذا كان لديك سخان غاز غير مملوء أو مفتوح، لأن هذا قد يتسبب في تسرب أول أكسيد الكربون إلى الغرفة.

- نظفي المدفأة عند توقف السخان، لتقليل تراكم الغبار عن طريق تفريغ أي مجاري هواء أو من خلال فتحات تهوية الهواء الباردة.

- تجنب التدخين بجانب السخان.

- منع الأطفال الصغار من لمس الأسطح الساخنة جداً من السخان.

- كوني حذرة عند تجفيف الملابس في الداخل، واحتفظي بجميع المواد القابلة للاشتعال على بعد متر واحد على الأقل منه.

- لا تتركي سخان الغاز يعمل عند النوم.

- حاولي الابتعاد عن حرق القمامة أو الأوراق بجانب السخان.

- تجنبي فتح المصابيح الكهربائية، إذا استنشقتِ رائحة الغاز.