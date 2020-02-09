التحرش يؤدي إلى الفصل.. معلمون ينهون مسيرتهم بـ"جرائم مخلة بالشرف"

ارتدوا ثوب الاحترام والتقدير فهم "معلمو الأجيال" الذين يرسمون ملامح تخطيط ومستقبل التلاميذ بمراحل عمرية مختلفة من طالب الابتدائي للجامعة، لكن فئة من العاملين بهذا المجال انحرفوا عن المهمة الأساسية بعدما سيطرت عليهم الغرائز، وسمحوا لأنفسهم استباحة حرمة أجساد طلابهن، لتتصدى إليهم الأجهزة المعنية وتعاقبهم.

وفي أقل من شهر أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بفصل مدرس بمحافظة الإسكندرية بعدما ثبت تحرشه بـ120 تلميذة، ومن قبلها كانت قضت بعزل أستاذ جامعي من عمله لاتهامه باغتصاب طالبة جامعية.

فصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة

داخل إحدى مدارس محافظة الإسكندرية، حيث خرج مدرس بمادة الرياضيات عن مساره الأساسي، واستغل براءة طالبات صغيرات بوضع يده على أماكن حساسة بأجسادهن، فـ120 طالبة تعرضن للتحرش على يد المعلم.

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وسجل أولياء أمور الطلاب الشكاوى للاتهام مدرس الرياضيات بتحرش بأطفالهن، وهو ما أثبتته التحريات والتحقيقات، لتقضي اليوم، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بفصل المدرس عن وظيفته، فجريمته كانت كافية أن تفقده الصلاحية لممارسة المهنة المقدسة مرة أخرى.

عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة

وقبل هذه الواقعة وتحديدًا في 12 يناير الماضي، كانت المحكمة الإدارية العليا أيضًا، أمرت بعزل أستاذ أجامعي من وظيفته، بعدما تقدمت والدة إحدى الطالبات بشكوى ضد الأستاذ الجامعي تتهمه فيها باغتصاب ابنتها وحملها منه سفاحًا، وذلك أثناء إعطائه دروس خصوصية لها في منزله بعد أن أوهمها بحبه.

لكن الطالبة أجهضت الجنين خشية من افتضاح أمرها، ومن ثم محاولة الأم في أخذ توقيع من الأستاذ الجامعي بارتكاب واقعته، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشرطة والنيابة واعتراف الأستاذ عضو هيئة التدريس بإقدامه على هذه الواقعة.

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس، أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاؤه العزل من وظيفته.