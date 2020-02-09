"مغامرة سريعة".. انفصال أندرسون وبيترز بعد زواج 12 يوما

12 يوما فقط هي عمر زواج الممثلة وعارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون، 52 عاما، ومخرج الأفلام الأمريكي جون بيترز، البالغ من العمر 74عامًا.
جرى طلاق باميلا وجون، عبر رسالة قصيرة، حيث بعث بيها الأخير، واصفًا علاقتهما السريعة بأنها "مغامرة رائعة"، وفقًا لموقع"Radar Online"، وجاء ردها بالموافقة السريعة على الطلاق.
يذكر أن باميلا تزوجت من جون في 20 يناير الماضي، حيث يعد الأخير الزوج الخامس لها.
زواج الثنائي جاء بعد مرور 35 عاما على تقابلهما، حيث التقيا للمرة الأولى خلال حفل أقيم في منتصف الثمانينات.
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