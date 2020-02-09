هكذا تنسق جنيفير لوبيز إطلالاتها مع حبيبها أليكس رودريغيز

الملابس بالنسبة للنجمات لا تمثل الأناقة فحسب، بينما هي وسيلة للتعبير عن أفكار والإعلان عن رسائل ضمنية قد لا ترغب في الحديث عنها مباشرةً، ويبدو أن النجمة جينفر لوبيز تستخدم هذه الوسيلة للكشف عن تفاصيل علاقتها العاطفية الجديدة.

منذ أن أعلنت جينفر لوبيز عن علاقة الحب التي تجمعها بـ"أليكس رودريغيز" وهي تعكس التفاهم الذي يجمعهما من خلال تنسيق ملابسهما معاً عندما يظهرا في مواعدات أو رحلات علنية، ففي أول ظهور علني لهما، كان موعد لتناول الغداء في مطعم بقلب مدينة نيويورك، تم رصدهما بمظهر متناسق بالون الجملي من الرأس حتى أخمص القدمين.

الملابس الرياضية تجمع جينفر لوبيز وحبيبها

ثم تتالت اللقاءات سواء على هامش مناسبات فنية أو رحلات على ظهر اليخوت في إيطاليا، وفي كل مرة يقدما دليلاً جديداً على سير العلاقة في طريق التفاهم والحب، فخلال رحلة تسوق في بيفرلي هيلز ظهرت "لوبيز" مرتدية "سويت شيرت" Sweatshir مع ليغنيغ مزين بطبعات حقيبة باللون الوردي الفاتح من مجموعة نياما سول الجديدة، ونسقت الإطلالة مع حقيبة "هيرميس بيركين" Hermès Birkin بيضاء وحذاء رياضي أبيض ونظارة شمسية كبيرة الحجم، أما حبيبها " رودريغز" فذهب إلى إطلالة رياضية أيضاً من خلال بنطلون أبيض وقميص بولو الشهير أما الحذاء فجاء متطابق مع اختيار جينفر لوبيز.

التناسق دليل على قوة العلاقة بين جينفر لوبيز وأليكس رودريغيز

أما في لقاء العشاء الأخير التقيا الحبيبان بملابس رياضية لافتة، حيث ارتدت "لوبيز" بدلة رياضية باللون الأزرق الداكن وحذاء رياضي أبيض، لتتناسق مع إطلالة حبيبها التي جاءت باللون السماوي الفاتح.

وما يميز جينفر لوبيز وحبيبها أليكس رودريغيز أنهما لا ينسقا الملابس بشكل تقليدي أو متطابق، وإلا بدى الأمر مبتذل بعض الشيء، بينما فقط يحرصا على انعكاس حالة التناغم التي تجمعهما.

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