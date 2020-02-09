شيرين رضا في أحدث إطلالة من مسلسل "نمرة اتنين"

خضعت الفنانة شيرين رضا لجلسة تصوير جديدة، شاركت بها جمهوره، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت شيرين رضا، بإطلالة هادئة "أبيض وأسود" وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونالت الصور إعجاب جمهورها عن طريق الإعجاب والتعليق، وعلقت على الصور قائلة: "الإطلالة الأولى للمسلسل الدرامي (نمرة اتنين) سيعرض قريبا على شاهد.. انتظرونا".

ويُعرض لشيرين رضا حاليا فيلم «رأس السنة» من تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، إياد نصار ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وأحمد مالك وهدى المفتي، جيهان خليل في حين يحل الفنان شريف منير ضيف شرف.

«رأس السنة» تدور أحداثه خلال ليلة واحدة داخل قرية ساحلية سياحية، يجتمع بهذه القرية الطبقة الأكثر ثراءً في المجتمع من أجل الاحتفال برأس سنة 2009، ويستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

وحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل.

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