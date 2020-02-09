لمرضى السكر.. احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتاج مرضى السكري إلى اتباع أنظمة غذائية وعادات صحية تساعدهم في ضبط مستوى السكر في الدم، وهناك بعض الأطعمة التي تؤثر على معدلات السكر.

لذا نذكر لكم بعض الأطعمة التي تسبب ارتفاع في مستوى السكر في الدم، وفقا لما ذكر موقع"healthline" المعني بصحة الإنسان:

- الخبز الأبيض والمكرونة والأرز

هذه الأطعمة التي لا تخلو من وجود الكربوهيدرات التي تعمل على إبطاء امتصاص السكر من الدم، لذلك تناول هذه الأطعمة يوميًا تزيد من ارتفاع مستويات السكر.

- الزبادي بنكهة الفاكهة

الزبادي العادي جيد لمرضى السكر، أما المُصنّع بنكهة الفاكهة يمكن أن يسبب الإصابة بمرض السكري، لأنه يصنع من الحليب الخالي من الدسم، ومضاف إليه كثير من الكربوهيدرات والسكر، وتناولها بكثرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والأنسولين.

- الحلوى

الإفراط في تناول الحلوى كالبسكويت والكعك المضاف إليهم نسبة عالية من السكر تسبب في ارتفاع السعرات الحرارية في الجسم، وزيادة نسبة الفركتوز، ما يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السكرى.

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- عسل النحل

هناك أشكال أخرى من السكر يمكن أن تتسبب في داء السكري، وعسل النحل من المحليات التي لا يتم معالجتها بدرجة عالية، وتحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات الناتجة عن السكر الأبيض، ما يؤثر على سكر الدم والأنسولين في جسم الإنسان.

- الفواكه المجففة

تعتبر الفاكهة مصدر كبير للعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، لكن عندما تجف تفقد كثير من المياه، وبالتالي تحتوي على ثلاثة أضعاف السكر والكربوهيدرات التي يحتويها الفواكه الطازجة، لذلك يفضل تجنب تناول الفواكه الطازجة التي تحمي الجسم من الإصابة بمرض السكرى.

- البطاطس المقلية

من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها، نظرا لأنها تحتوي على دهون غير صحية، ونسبة عالية من الكربوهيدرات فبمجرد إزالة القشرة من عليها ووضعها في المقلاة تزيد من ارتفاع نسبة الأنسولين، حيث إنها لا تمتص الزيوت وينتج عنها كمية كبيرة من المواد السامة التي تزيد من خطر الإصابة بالسكر.

- زبدة الفول السوداني

تعد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الضارة على صحة الإنسان، حيث إنه يتم تصنيعها عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الأحماض الدهنية، التي تزيد من ارتفاع مستوى السكر في الدم ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.