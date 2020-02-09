ما مدة صلاحية التفاح؟.. إليك الطرق الصحيحة لتخزينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر التفاح مثل باقي الفواكه الأخرى، له مدة صلاحية معينة، حيث تظل ثماره طازجة وصلبة لفترة من الوقت، ثم تتلف بعد ذلك، وتصبح غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، طريقة تخزين التفاح ومدة صلاحيته، وفقًا لموقع "Health line".

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