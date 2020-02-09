منها الشوفان.. 9 أطعمة تساعد على تقوية ذاكرة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع بداية الفصل الدراسي الثاني وعودة المدارس، تسعى كل أم لتغذية ابنها بالأطعمة المفيدة التي تساعده على تقوية ذاكرته ومراجعة دروسه.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تقوية ذاكرة الطفل، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع " flintobox".

1- المكسرات:

تعتبر المكسرات مفيدة للحفاظ على الجهاز العصبي للطفل، وأيضا تعتبر زبدة الفول السوداني مصدرا جيدا لفيتامين "ه"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأغشية العصبية، وتحتوي أيضا على مادة الثيامين وهي مفيدة جدا لدماغ الطفل لإمداده بالطاقة.

2- البيض:

يحتوي البيض على البروتينات التي تساعد الأطفال على التركيز ونمو الدماغ، ويحتوي صفار البيض على مادة الكولين التي تعمل على تقوية الذاكرة.

3- التوت:

يساعد التوت على تدفق الدم إلى المخ، ما يؤدي إلى تقوية ذاكرة الطفل.

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4- الأسماك:

منها السالمون والتونة والسردين، وتعد مصدرا جيدا لفيتامين "د" وحمض أوميجا 3، ما يساعد على زيادة تركيز الطفل وتقوية ذاكرته.

5-الخضروات:

للخضروات فوائد متعددة، حيث تعتبر مصدرا للفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على نمو خلايا الدماغ للأطفال.

6- التفاح والخوخ:

لاحتوائهما على الفيتامينات والمعادن ومادة كيرسيتين الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الذاكرة وتحفز عمل الدماغ.

7- الألبان:

منتجات الألبان مليئة بالبروتينات والفيتامينات وتعتبر مصدرا لفيتامين "ب" الذي يساعد على نمو أنسجة مخ الأطفال، حيث إن نسبة الدهون الموجودة في منتجات الألبان مهمة لصحة الدماغ لإرسال واستقبال المعلومات.

8- الشوفان:

الشوفان غني بالألياف ويعتبر مصدرا لفيتاميني "ب" و"ه"، والبوتاسيوم والزنك، ما يساعد على إمداد جسم الطفل بالطاقة وتحفيز الدماغ لتقوية ذاكرة الطفل وأدائه الدراسي.

9- الفول والفاصوليا:

يحتويان على البروتين والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، وتحتوي الفاصوليا أيضا على أوميجا 3، وهي مهمة لنمو المخ ووظائفه.