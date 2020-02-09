مكياج بأحمر الشفاه الجريء لاطلالة جذابة في يوم الحب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 07:44 مساءً - تستعد الكثير من الصبايا اللاتي يعيشن حالة من الرومانسية للاحتفال بهذ اليوم المميز مع شريك الحياة، وبالطبع البحث عن صيحات مكياج عصرية هو أول ما يلفت انتباههن، لاسيما اعتماد مكياج بأحمر الشفاه الجريء لاطلالة مثيرة.
وقد اخترنا لكِ صيحات مختلفة من النجمات بـ أحمر الشفاه الجريء، لتعتمدي اللوك الذي يناسبكِ.
أحمر الشفاه مع الأيلاينر من وحي Olivia Culpo
هناك تناغم كبير بين الأيلاينر وأحمر الشفاه الفاقع، مناسب لكل الصبايا، وكل الألوان البشرة، كهذا اللوك من Olivia Culpo، التي اعتمدت فيه على أيلاينر بسيط من دون سحبة واضحة، لاطلالة أكثر نعومة.
أحمر الشفاه اللامع من Jennifer Lopez
أما Jennifer Lopez فقد اختارت تلك الدرجة اللامعة من أحمر الشفاه، مثالية لصاحبات البشرة الحنطية والبرونزية، مع أحمر الخدود البرونزي، ولمسة بسيطة من الهايلايتر.
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أحمر شفاه متناغم مع لون ظل الجفون من وحي Emma Stone
في المقابل إليكِ طريقة أكثر عصرية لتطبيق أحمر الشفاه، كالتي اعتمدتها Emma Stone، بأحمر الشفاه الفوشي اللامع، مع ظل جفون بنفس اللون ولكن بدرجة أخف.
أحمر شفاه بدرجة الخشخاش من Kendall Jenner
درجة الأحمر الخشخاش من الألوان الرائجة بقوة هذا الموسم، فلم لا تجربينه مع أحمر الشفاه في يوم الحب، اخترناه لك من Kendall Jenner، اعتمدته بطريقة بسيطة مع مكياج هادئ، ليبقى هو اللمسة الاكثر جاذبية بمكياجها.
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