حسابات انستقرام لمدونات جمال خليجيات ننصحك بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 07:44 مساءً - لا يخفى على أحد قوّة تطبيق انستقرام في التأثير على السيدات المتابعات للموضة والجمال. المدوّنات الخليجيات يبدعن في هذا الموضوع: تجارب خاصة، وتحديث لأهم وأجدد مستحضرات التجميل، وخطوات تطبيقية لإعداد خلطات في المنزل، وغيرها من الأمور التي تساعد السيدة على العناية ببشرتها، من دون الحاجة للخضوع لدورات تدريبية. بسبب انستقرام، كل امرأة أصبحت خبيرة مكياج. اليوم، سنلقي الضوء على مدوّنات جمال برأينا هنّ بين الأفضل.

مصممة الأزياء وعاشقة الجمال Ascia AKF

Ascia AKF

عندما يتعلق الأمر بالجمال في الشرق الأوسط، يمكن القول إنّ السيدات الخليجيات يتقنّ ذلك، وهذا ينطبق على مصممة الأزياء وعاشقة الجمال Ascia AKF. هذا الحساب يساعدكِ في تحديد وتوجيه روتينكِ الجمالي، ويعرّفكِ إلى منتجات جديدة مغذية للبشرة. بالإضافة إلى المعايير الجمالية، هذا الحساب يتطرّق أيضًا إلى تفاصيل حياتية ممتعة.

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دلال الدوب

دلال الدوب

مدوّنة الموضة والأزياء دلال الدوب تقدم نصائح عن مستحضرات تجميل والشعر. هي أيضًا متعاونة مع خبراء تجميل عالميين، مثل: جو مالون وبوبي براون. نحب ستايل الدوب ونستفيد من اطلالاتها لنصائح تخصّ المحجبات. أناقة وستايل بأسلوب راقٍ ومحتشم. حساب دلال يزيد عن مليوني متابع.

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therealfouz

therealfouz

كاتبة، ومنذ العاشرة من عمرها تحلم بأن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم كمؤثرة في عالم الجمال. تتعاون مع ماركات تجارية كبيرة مثل MAC و KIKO، وقد افتتحت صالون تجميل خاص بها بوتيك فوز.

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Dana MalhasGhandour

Dana MalhasGhandour

فاشينيستا سعودية من أصل فلسطيني؛ منتوجاتها المفضلة بحسب زيارتنا لحسابها هي ديور وشانيل. بالمناسبة، نحن أيضًا نفضّلهما كمحررات جمال. نصائح وفيديوهات في هذا الحساب عن كيفية وضع المكياج، وتفاصيل عن مستحضرات التجميل مع شرح قوي ومفيد. ننصحكِ بالمتابعة.

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HUDA KATTAN

هدى قطان

أحدث الخلطات والماسكات، وأجد التحديثات في عالم المكياج. الألوان الترند، أساليب العناية بالبشرة بطريقة سهلة مفصّلة وبالفيديو. نصائح وغيرها في هذا الحساب. يمكنكِ أيضًا مشاركة قصتكِ وتجربتكِ للإفادة. وهي أيضًا واحدة من أكثر مدونات الجمال شهرةً في العالم، ومقرها الآن في دبي. قامت هدى قطان ببناء إمبراطورية لنفسها يتبعها الملايين.

فاطمة المؤمن

فاطمة المؤمن هي مهندسة معمارية، وتظهر في برنامج الواقع في الشرق الأوسط ، My Fabulous M.E ، على E. لكل سيدة جريئة في المكياج والترند، ننصحها بمتابعة هذا الحساب. فاطمة خلقت ستايل خاصًّا بها. بعيدًا عن القوالب النمطية الكلاسيكية. كمحرّرة جمال، أراها من أفضل الحسابات، وأتابعها دائمًا.