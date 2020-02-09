أسباب تقصّف الشعر وطريقة الوقاية منه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 07:44 مساءً - جفاف الشعر وتقصّفه، يعتبران من أكثر المشكلات التي تتعرّض لها المرأة والتي تتسبّب بفقدان الشعر نضارته وصحّته وحيويته. وهناك أسباب عدّة تقف وراء ظهور هذه المشكلة، منها ما له علاقة بعادات سيئة نمارسها دون أن ندرك مدى سوئها، ومنها ما هو مرتبط بشكل مباشر بعوامل صحيّة.



العوامل الصحيّة المسبّبة بتقصّف الشعر

تقصّف الشعر



غسل الشعر بشكل يومي، الأمر الذي يتسبّب بخلل في عملية إفراز الدهون ويؤدي بالتالي إلى الجفاف.

استخدام مستحضرات عناية بالشعر غنيّة بالمواد الكيميائية والتي تؤثر في صحة فروة الرأس وتتسبّب بتهيّجها وبالتالي تعيق عملية نموّ الخلايا بشكل منتظم.

صبغ الشعر بشكل دائم واختيار المكوّنات الغنيّة بالمواد الكيميائية وغيرها من المكوّنات المضرّة بصحة الشعر.

اتباع نظام غذائي غير صحي، يفتقد إلى الفيتامينات وتحديداً الفيتامين A وأوميغا3 والزنك التي يحتاج إليها الشعر ليبقى صحياً.

بعض المشكلات في الغدة الدرقية والتي تتمثل بعدم إنتاج الهرمونات الكافية لترطيب الشعر.

عوامل نفسيّة كالتعب والإجهاد والتوتّر التي تؤثر بشكل عام على صحة الجسم وتؤدي إلى تساقط الشعر وتقصّفه.

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وصفات طبيعية لحماية الشعر من التقصّف



وصفة البيض

وصفة البيض



المكوّنات:

بيضتان

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ربع فنجان من الزبادي



طريقة التحضير:

ضعي المكوّنات في وعاء جاف ونظيف واخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج بالتساوي على شعر نظيف ومبلّل واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة

اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة أو مرتين في الأسبوع حسبة حاجة الشعر

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وصفة البابايا

البابايا



المكوّنات:

نصف ثمرة بابايا مقشّرة

نصف كوب من الزبادي

بضع قطرات من زيت اللوز



طريقة التحضير:

اطحني البابايا جيداً وأضيفي إليها الزبادي وزيت اللوز

اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

ضعي المزيج قناعاً على شعرك المبلّل والنظيف مع تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين

اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع حسب حاجة الشعر

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