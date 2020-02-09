4 ماسكات طبيعية لتقشير بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 07:44 مساءً - تقشير البشرة من الروتينات المهمة التي يمكنكِ اعتمادها لبشرتك، لتنظيف عميق، وللحفاظ على وجهكِ لامعا وصحيا، مع الملمس الناعم، ولكن الأهم أن تعتمدي على المواد الطبيعية التي تحافظ على صحة الجلد ولا تسبب أي نوع من الحساسية.



لهذا إليك 5 ماسكات طبيعية لتقشير بشرتك، من مواد سهلة موجودة بمطبخك.



ماسك السكر البني والحليب

جربي ماسك السكر البني والحليب



- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي السكر البني مع زيت الزيتون و الحليب، ووزعيه على بشرتك.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافيء ثم البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة مرغوبة.

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ماسكات الزبادي والبابايا

جربي ماسكات الزبادي والبابايا



- ملعقة كبيرة من الزبادي

- نصف ثمرة بابايا مهروسة

- زيت زيتون



تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانسا.

ضعي الماسك على البشرة.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء.

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ماسك ماء الورد و السكر البني مع زيت اللوز

ماسك ماء الورد و السكر البني مع زيت اللوز



المكونات



2 ملعقة صغيرة سكر بني

3 قطرات زيت لوز حلو

ملعقة صغيرة ماء ورد



طريقة تحضير الماسك



- اخلطي السكر البني مع ماء الورد وزيت اللوز الحلو، وافركي بشرتكِ بلطف بحركات دائرية.

- اتركي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

- كرري العملية مرة أسبوعيًا لتجديد خلايا بشرتكِ.

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ماسك القهوة وزيت الزيتون والعسل

جربي ماسك القهوة وزيت الزيتون والعسل



- ملعقة كبيرة قهوة خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة عسل



تحضير الماسك



- ضعي زيت الزيتون في المايكروييف لمدة 10 ثوانٍ لتدفئته.

- اخلطي القهوة مع زيت الزيتون والعسل.

- وزعي الخليط على بشرتك وافركيها بلطف، واتركيه لمدة 3 دقائق.

- اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر، ويمكنك وضع مسحة قطنية من ماء الورد مرة أخرى على بشرتك، لغلق المسام.

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