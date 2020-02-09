كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 07:44 مساءً - الشعر التالف بحاجة لعناية فائقة واهتمام كبير من الصبيّة، لكي يعود إلى صحته ولمعانه، مع اختيار مواد ومنتجات طبيعية خالية من الكيماويات، حتى لا تؤثر بطريقة سلبية على صحة الشعر.



لهذا إليك 3 خلطات مذهلة للشعر التالف، بمواد طبيعية تحتوي على الفيتامينات والمعادن، لصحة شعركِ.



بياض البيض والمايونيز

جربي بياض البيض والمايونيز



المكونات



- ربع كوب زبادي

- ربع كوب مايونيز

- بياض بيضة



طريقة تحضير الخليط



تٌخلط المكونات مع بعضها البعض، وتوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء.

يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًا، أو مرتين حسب حالة الشعر.

يساعد المايونيز على ترطيب الشعر، بفعل الزيوت التي يحتوي عليها، بينما يساعد بياض البيض على منح الشعر حيوية ولمعانا، بينما تحتوي الزبادي على مضادات أكسدة تقاوم الهيشان، الذي يتعرض له الشعر بفعل الحرارة العالية.

تابعي المزيد: روتين العناية بالشعر خطوة بخطوة

Advertisements



زيت الزيتون وزيت الجوجوبا

جربي زيت الزيتون وزيت الجوجوبا



- ملعقة كبيرة ثوم

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا



طريقة تحضير الماسك



تُخلط المكونات مع بعضها، وتُترك على شعرك لمدة 20 دقيقة.

كرري هذا الماسك كلما شعرت بجفاف شعرك، للحصول على شعر صحي وناعم.

تابعي المزيد: فوائد حب الرشاد للشعر.. إليكِ هذه الخلطات



زيت الأرجان مع زيت الزيتون والموز

جربي زيت الأرجان مع زيت الزيتون والموز



- 4 ملاعق كبيرة من زيت الأرجان

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ثمرة موزة مهروسة





اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء عميق حتى تتجانس.

ضعي الخليط على الشعر بالكامل وتأكدي أن يصل لفروة الرأس.

لفي شعرك بقناع بلاستيكي، واتركي الخليط لمدة 3 ساعات.

اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو، ويفضل أن يكون شامبو أطفال خاليا من الكيماويات.

كرري الماسك مرة أسبوعيا للحصول على شعر ناعم وصحي، كما سيساعدك الماسك على نمو الشعر بسرعة، وسيقوي خصلات الشعر.

تابعي المزيد: أفضل ماسك لتنعيم الشعر الخشن والمنفوش