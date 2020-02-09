فيديو.. نسرين طافش تتعلم رقصة السالسا.. ومتابعون: البنطلون مينفعش

ارتدت الفنانة نسرين طافش ملابسة رياضية، وبدأت في أخذ دروس رقصة السالسا الشهيرة، واحتفلت بتلك المناسبة عبر "السوشيال ميديا".
ونشرت نسرين مقطع فيديو، تظهر فيه من خلاله وهي تتعلم السالسا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأرفقت الفنانة السورية، المقطع المصور بتعليق، "صباح الجمال والطاقة العالية، أول درس سالسا فمصر مع أشطر مدرب"، وظهرت ترقص معه بخفة ورشاقة.
وعلى الرغم من ارتداء طافش ملابس رياضية تناسب الرقصة، إلا أنها كانت محل انتقاد بين متابعيها، والذين علقوا بكثرة على البنطلون الرياضي في التعليقات، "هو لازم فيزون في الرقص؟"، و"حركتك بطيئة، والبنطلون مينفعش".
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل "ختم النمر" بالمشاركة مع أحمد صلاح حسني، والذي يعرض حاليا عبر قناة ON.
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