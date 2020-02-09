"تاكل بإيدك وزنك يزيد".. مفيش أحسن من "الشوكة والمعلقة"

وجدت دراسة حديثة أجريت على عدد من المتطوعين، أن تناول الطعام باستخدام اليدين، بديلة عن أدوات المائدة تسبب زيادة في الوزن.

وقالت الدراسة التي أجراها عدد من الباحثين، إن لمس الطعام باليدين يعزز من الرغبة في تناوله والشعور به وبطعامه المميز، بحسب "ديلي ميل".

ولذا فإن من تناول الطعام باستخدام يديه تناول كمية أكبر منه خلال الدراسة، عن أولائك الذين تناولوا الطعام باستخدام أدوات المائدة مثل الشوكة والسكينة.

وأوضحت الدراسة، أن القدرة على لمس الطعام وتناوله بالأيدي يعزز المفاهيم الحسية للدماغ، وقبل وصول الطعام إلى الفم عن طريق لمسه يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ وأكثر إرضاءً مما لو جرى تناوله باستخدام أدوات المائدة.