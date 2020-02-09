فيديو.. بعد خطوبته.. تعرف على الوليد مقداد بطل قناة "طيور الجنة"

لازال خبر خطبة الوليد مقداد نجم قناة "طيور الجنة"، يتداول بشكل كبير عبر منصات "السوشيال ميديا" بسبب ارتباط العديد من الأطفال حول العالم العربي، بالقناة وأبطالها، حتى بات البعض متعجبًا أيضًا من خبر الخطبة.

ومن جانبه شارك المعتصم مقداد، شقيق الوليد، على حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ببعض اللقطات من حفل الخطبة، كما وجه رسالة مؤثرة لشقيقه، قائلًا: "أخوي وحبيبي وأسطورتي، لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت.. كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير أكتر من حالك".

وأضاف المعتصم: "وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد، بس اكيد أنت ما اخترت هذا الطريق إلا وأنت متاكد إنك راح تكون قده وقد مسؤوليته، فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي".

كما نشر عبر قناتهما "عصومي ووليد" التي تبث على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو جديد يرصد الحفل كاملًا.

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من هو الوليد مقداد؟

يبلغ من العمر 21 عاما، حيث وُلد في ديسمبر 1999.

درس إدارة الأعمال الدولي، في جامعة الخليج.

خطيبته هي ابنة عمه "نور مقداد".

يدير قناة "عصومي ووليد" على موقع "يوتيوب"، مع شقيقه عاصم.

قناة طيور الجنة

والوليد هو نجل خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة للأطفال، التي تبث أغاني وبرامج الأطفال.