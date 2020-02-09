هنا الزاهد تتـألق بـ"ميكروجيب".. وحماتها تعلق

بميكروجيب "تايجر" وسترة سوداء، مع جوارب شفافة باللون الأسود، تألقت الفنانة هنا الزاهد، خلال الاحتفال بعيد ميلاد دانيا، زوجة شقيق زوجها، الفنان كريم فهمي، والتي احتفلت به مؤخرًا.

ونشرت "هنا" عدة صور من الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في إحدى الصور برفقة كريم ودانيا.

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وتفاعل العديد من رواد موقع "إنستجرام" مع الصورة مشيدين بإطلالتها، وكانت أبرز التعليقات، تعليق ليلى العطار، والدة أحمد فهمي، التي قالت: "مرات ابني قمراية"، ثم عادت معلقة: "مشاء الله".

عيد ميلاد زوجة كريم فهمي

وكان الفنان كريم فهمي، هنأ زوجته دانيا البناوي، في عيد ميلادها، عبر نشر صور تجمعهما معًا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصور قائلًا: "ونقول كل سنة وأحلى واحدة في العالم طيبة، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وصاحبتي وبنتي وأم بناتي، ربنا يخليكي لينا".

وانهالت التعليقات من متابعي فهمي، فنانين ومعجبين، حيث علقت الفنانة وفاء عامر، على الصورة، قائلة: "كل لحظة وانتم مع بعض سعداء يا حلوين"، وعلق حمدي المرغني: "ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كل شر".