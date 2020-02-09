بوسي شلبي تنشر صورة لحفيدات نادية لطفي: شكل وأخلاق

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مجمعة للفنانة الراحلة نادية لطفي، برفقة حفيداتها الثلاث، سلمى البشاري وشقيقتيها، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.

وأرفقت شلبي تعليقًا على الصورة التي ظهرت بها برفقة الفنانة الراحلة، خاصةً في أيامها الأخيرة قبل وفاتها، قائلةً: "أجمل 3 بنات أحفاد نادية لطفي شكل وأخلاق وكانوا دايما بجوارها".

وأكملت: "انتشرت صورا لشبيهه نادية لطفي لا علاقة بها".

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حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

في أكتوبر من العام الماضي، تداول صورة لفتاة وكإنها نسخة طبق الأصل من الفنانة نادية لطفي، بعينيها الكاحظتين، وجسدها الرشيق المتناسق، مطلقين عليها"حفيدة نادية لطفي"، ليتحول الأمر لتريند اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الفنانة تتصدر محركات البحث "جوجل"، آنذاك.

والحقيقة أن تلك الفتاة، هي عارضة أزياء أجنبية، وليس لها علاقة بالفنانة نادية لطفي، حيث أن الممثلة المصرية لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏

"سلمى" لم تظهر كثيرا في الفعاليات الفنية أو مناسبات آخرى، حيث أنها تسلمت جائزة "الحفاظ على التراث الوطنى"، بدلا من جدتها، التي قدمها نادى ليونز العاصمة بالإسكندرية، في أكتوبر 2018، كما أنها تنشر من حيث لآخر مجموعة صور لها عبر "إنستجرام" مع مشاهير، أبرزهم الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

وفاة الفنانة نادية لطفي

وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية، حتى وافتها المنية، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ83عامًا.