مطرب "بنت الجيران" يهنئ إيمي سالم بعيد ميلادها: شاكوش بيحبك.. والفنانة ترد

وجه المطرب الشعبي، حسن شاكوش، الذي اشتهر بأغنية "بنت الجيران" مؤخرًا، رسالة إلى الفنانة إيمي سالم، احتفالا بعيد ميلادها.

وظهر "شاكوش" في فيديو نشرته "إيمي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يهنئها بعيد ميلادها، قائلًا: "حبيبة قلبي يا إيمي، حسن شاكوش بيحبك، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلبي"، ثم بدأ بترديد أغنيه الشهيرة للفنانة.

ومن جانبها ردت الفنانة عليه، مُعلقة: "بحبك يا أبو علي تسلم لي يا رب ...لما تكون دي أول معايدة ليا في عيد ميلادي الساعة 12 بالضبط ... يبقى أكيد حتبقى سنة حلوة زي قلبك الفلة يا أجدع الناس".

جدير بالذكر أن أغنية "بنت الجيران" حصلت على المركز الثاني عالميًا، على قائمة الأكثر استماعًا في موقع "ساوند كلاود".