طبيب سعودي يحذر من تقطيع اللحوم بالأيدي أثناء الطعام: ينقل الفيروسات

حذر الطبيب السعودي خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، من عادة تقطيع اللحم للآخرين أثناء الطعام، موضحا أنه ينقل الكثير من الفيروسات والبكتيريا.

وقال الطبيب خلال تغريدته: "‏عادة غير صحية: تقطيع اللحم للآخرين أثناء تناولك الطعام بيدك، غير مستساغ صحيا وينقل الكثير من البكتريا والفيروسات من مخالطة اللعاب للأصابع، أعزك وأحترمك، بس لا تقطع لي" .

وأشار إلى أن الدكتور فهد الخضيري، وهو أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حذر من تقطيع اللحم للضيوف، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

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وقال الخضيري: "من العادات التي يعتقد فيها المضيف أنه يكرم الضيف قيامه بتقطيع اللحم له، وفيه ملامسة وتلويث للأكل".

وأضاف: "قد ينقل بعض جراثيم اليد لأكل الضيف، النبي محمد نهى عن النفخ بالطعام وبالماء لكي لا يتلوث بجراثيم الفم، ويقاس على ذلك عادة تقطيع اللحم للضيف، فنتمنى اختفاء هذه العادة".

وتسري عادة تقطيع اللحم باليدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على سبيل إظهار الضيافة والكرم.