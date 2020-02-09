هذه الموضة ستكون إضافة جديدة وأنيقة إلى خزانة ملابسك في موسم الربيع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب حلول موسم الربيع حان الوقت للتفكير في كيفية تجديد خزائننا للموسم الجديد، وإذا كنت ترغبين في تضمين اتجاه جديد في مظهرك، ولكنك غير مستعدة لاحتضان القبعات الغريبة أو الظلال المشرفة كاليوسفي أو طبعة البولكا دوت، فهناك اتجاه واحد متعدد الاستخدامات نعتقد أنه يجب عليك تجربته في الموسم المقبل: بدلة الشورت.

وقد ظهرت بدلة الشورت على العديد من المدرجات في المواسم القليلة الماضية، كما ظهرت في العديد من عروض ربيع/صيف 2019 وظهرت بشكل أكثر وضوحا في عروض ربيع وصيف 2020، والآن أصبحت من أبرز الصيحات الرئيسة التي سنراها في كل مكان في الموسم المقبل، وهناك العديد من الطرق لارتداء هذه القطعة الجديدة سواء إلى المكتب أو خارج أوقات العمل أو كجزء من إطلالتك المسائية.

فيما يلي أبرز أنماط بدلة الشورت وطرق تنسيقها انطلاقا من مدرجات عروض ربيع وصيف 2020:

البدلة بشورت برمودا الفضفاض

استمرت شورتات برمودا الطويلة في الظهور على مدرجات الموسم المقبل وذلك ضمن عروض جيفنشي وتيبي والتوزارا، حيث تم تنسيقها مع سترات بليزر بخياطة راقية أنيقة ومع أنماط مختلفة من الصنادل والبوتات.

بدلة الشورت الموسمية

قدمت دور الأزياء أمثال شانيل ورالف إند روسو وديور بدلات الشورت بطبعات مرحة وأنيقة، ويمكن تنسيقها مع الجوارب الطويلة والبوت العالي في الأيام الباردة، أو مع صنادل أنيقة وقمصان التيشرت وقبعات أنيقة في موسم الربيع.

Advertisements

بدلة الشورت التقليدية

في عروض براندون ماكسويل وماكس مارا وسبورتماكس، تم تقديم بدلة الشورت بأسلوب الخياطة التقليدية مشدودة على مستوى الخصر ومنسقة مع قمصان كلاسيكية أنيقة.

بدلة الشورت الجلدية

فضل عدد من المصممين تقديم بدلة الشورت مصنوعة من الجلد، ولكن كل واحد منهم اعتمد رؤيته الإبداعية في نسخته، وفي عرض سان لوران برزت بطابع مسائي فاخر؛ إذ تم تنسيق الشورت مع الجوارب الطويلة الشفافة والكعب العالي، في حين أتت السترة مغطاة بالترتر اللامع، أما سالفاتور فيراغامو فقدمها مصنوعة من الجلد البني لإطلالة مناسبة للنهار وفي عرض Longchamp أتت بسترة على شكل فستان كيمونو قصير بحزام الكاحل وأكمام أنثوية منتفخة.

بدلة الشورت الكاجوال

على الرغم من أن بدلة الشورت تبدو كإضافة أنيقة لخزانة الأزياء المكتبية ويمكن ارتداؤها فورا في المناسبات الرسمية، إلا أن بعض العلامات التجارية أثبتت أنها تليق بالإطلالات اليومية الكاجوال، فأتت مصنوعة من قطن الكتان الخفيف وبمظهر صيفي في عرض ريجينا بيو، بينما قدمتها علامة جاكيموس بطابع مثير وألبرتا فيريتي بطابع السبعينيات.