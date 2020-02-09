7 هدايا صحية يمكن تقديمها لشريك حياتك في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن يوم عيد الحب الذي يوافق 14 من فبراير الجاري كل عام، ويفكر البعض في التركيز على الهدايا التي تتماشى مع نمط صحي جيد مفيد لشريك حياته.

لذا نذكر لكم مجموعة من الأفكار لهدايا صحية يمكن تقديمها لشريك حياتك، وفقا لما ذكر موقع "health line" المعنى بصحة الإنسان.

- الشكولاتة الداكنة

من الهدايا الصحية التي يمكن تقديمها لشريك حياتك، حيث تسبب السعادة نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان، كما أنها غنية بالمعادن مثل الحديد والماغنسيوم والنحاس والزنك، وتساهم أيضا في زيادة مستويات هرمون "السيروتونين" الذي يعمل كمضاد للاكتئاب ويقلل من الشعور بالتوتر.

- جهاز تتبع اللياقة البدنية

جهاز تتبع اللياقة يعد أيضا هدية صحية قيمة يسعد بها شريك حياتك، حيث إنها مفيدة في حساب كمية الخطوات التي تتخذها يوميا وساعات التمارين الرياضية، كما أنها تقيس معدل ضربات القلب.

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- وسادة طبية

شراء وسادة طبية لشريك حياتك من الهدايا التي تجعله يشعر بالراحة والنوم بصورة أفضل، حيث إنها مرنة ومحشوة بالقطن الطبيعي وتمنحك الدفء في الشتاء، وتساعد على مكافحة مشاكل الفقرات وآلام الكتفين.

- اشتراك في جيم

من أكثر الهدايا التي يسعد بها شريك حياتك، قضاء وقت رياضي في جيم لتغير روتين يومه، وإنقاص الوزن وحرق الدهون، تقوية العضلات.

- طنجرة الضغط

تعد هي الأداة مثالية لطهي الطعام وتساعد على الاحتفاظ بجميع العناصر الغذائية للأطعمة، بجانب تناول طعام صحي ذا مذاق شهي، في وقت قصير من الوقت.

- ماكينة صنع القهوة

من الهدايا التي يمكن تقديمها لشريك حياتك، إذا كان من محبي القهوة ويرغب في مذاق رائع، حيث إن القهوة تساهم في التقليل من الإصابة بمرض السكري، وتحسن من مستوى الذاكرة والإدراك.

- مساج في مركز سبا

للمساج أهمية كبيرة للجسم فهو يساعد على إزالة آلام الظهر والكتفين والمفاصل والرقبة، ويقلل من التوتر والقلق، ويعمل على نوم هادئ وصحي، والشعور باسترخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، لذلك تعتبر من أفضل الهدايا التي يمكن ن تقدمها لشريك حياتك.