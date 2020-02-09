من بينها المخدة.. 8 أشياء غير عادية يمكنك حفظها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

الوظائف الوحيدة التي نعرفها للثلاجة، هي حفظ الطعام وبعض الأدوية، من أجل إطالة عمرها، والحفاظ عليها من التلف.

إلا أن هناك بعض العناصر التي يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، بدءًا من الأدوات المنزلية إلى منتجات التجميل، لنفس السبب وهو الحفاظ على أدائها، وفق ما ذكر موقع "برايت سايت".

الوسادة (المخدة)

ربما لم تشاهد من قبل شخصًا يضع الوسادة (المخدة) في الثلاجة، لكنها أفضل خدعة يمكنك اتباعها عندما تشعر بالحر في فصل الصيف، إذ يمكنك تخزين وساداتك داخل الأكياس البلاستيكية في الثلاجة وإخراجها عند النوم، سوف تعطيك إحساسًا بالانتعاش.

مستحضرات التجميل

الاحتفاظ بمستحضرات التجميل مثل طلاء الأظافر، كريم الأساس، أو أحمر الشفاه في الثلاجة، سوف يبقيها باردة ويحفظها من التلف كما سيطيل عمرها بشكل كبير، ويحافظ على زيوتها.

الكحل

وضع قلم الكحل في الثلاجة سوف يحافظ عليه من الكسر، وسيكون في حالة أقوى وأكثر حدة.

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كريم العين

الحفاظ على كريم العين في الثلاجة يجعله لطيفًا، ويقلل من الانتفاخ والاحمرار حول عينيك.

الأوعية المعدنية وأدوات الخفق

للحصول على نتيجة مثالية من كريمة الخفق، يمكنك تركها داخل وعاء الخفق المعدني، سوف تحصلين على قوام صلب وممتاز.

فيلم التصوير الفوتوغرافي

إذا كان لديك فيلم تصوير فوتوغرافي، وتعرض لدرجة حرارة عالية، يمكنك الاستعانة بالثلاجة، وتخزينه للحفاظ عليه من التلف، وإطالة عمره.

الأظرُف

إذا تركت مظروفًا مغلقًا داخل الثلاجة لمدة بضع ساعات، فسيكون فتحه أسهل كثيرًا دون إتلاف الورق.

قص الزهور

ضعي الزهور مقطوعة في الثلاجة إذا كنت تريدين أن تظل لفترة أطول.