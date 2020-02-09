كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 04:46 مساءً - تحرص بيبي العبد المحسن على تنسيق اطلالاتها دومًا بما يتناسب مع قوامها ولون بشرتها ومجتمعها، لذا مع اقتراب فصل الشتاء، استوحينا لمحبي اطلالاتها بعض التنسيقات الذي من الممكن أن يستوحوها.

أزياء شتوية من بيبي العبد المحسن





في هذا الاطلالة تألقت بيبي ببنطال أسود ومعطف كاروهات باللونين الابيض والاسود لاطلالة أنثوية عملية ، وظهرت ببنطال قطني أبيض وبلوفر برسمة كرتونية لمظهر بسيط ، وتزينت بتنورة كسرات حمراء ومعطف أحمر بأزرار للوك عصري .

أزياء شتوية من بيبي العبد المحسن





واختارت فستانًا زهريًّا ناعمًا بربطة خصر وأكمام طويلة لستايل بسيط .

أزياء شتوية من بيبي العبد المحسن





وارتدت بنطالًا زهريًّا وبلوزة بيضاء مع "فروة" نسائية بنقوش زهرية في الأطراف .



وتأنقت بمعطف رمادي مزين بالأحمر مع فستان ناعم ، وتجملت "بفروة" سوداء مزينة بنقوش بالأحمر والبنفسجي، وأخرى زهرية مزينة بالأخضر.

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