عبايات ملونة من الفاشينيستا حنين الصيفي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 04:46 مساءً - تعتمد الفاشينيستا الخليجية حنين الصيفي على العبايات الملونة التي تمنحها اطلالة مبهجة تناسب ذوقها الناعم، بتنسيقات عصرية ولافتة للأنظار تلهم بها المتابعات. وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من مختلفة التصاميم الملونة للعبايات من وحي حنين الصيفي، لتقيمينها بنفسكِ وتختاري منها ما يناسبكِ.



العبايه باللون الأحمر الباهت مع الأكمام المطرزة

العبايه باللون الأحمر الباهت مع الأكمام المطرزة





بأجدد اطلالاتها اعتمدت الفاشينيستا حنين الصيفي على العبايه الملونة باللون الأحمر أو المعروف بالأحمر الطوبي، من الدرجات الأنيقة وغير التقليدية بالعبايات، خاصة مع وجود تلك اللمسة اللامعة للأكمام المطرزة.

وقد أعجبنا تنسيقها للحذاء المخملي بدرجات النود من فالنتينو، للمسة بسيطة، وحتى لا تبدو باطلالة متكلفة بالعبايه.

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العبايه باللون الأخضر الزيتي للمسة شبابية

العبايه باللون الأخضر الزيتي للمسة شبابية





أما هذا اللون للعبايه بدرجة الأخضر الزيتي فهي مناسبة أكثر لصاحبات البشرة الخمرية، لتمنحكِ اطلالة متوهجة، ولهذا اعتمدت حنين الصيفي على الحجاب بنفس لون العبايه، وكذلك اختارت الكعب النود المخملي للمسة بسيطة.

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العبايه بدرجتي الأبيض والأسود

العبايه بدرجتي الأبيض والأسود





لايمكن أن نتحدث عن العبايات الملونة دون أن نذكر عبايات بدرجتي الأبيض والأسود، التي أصبحت على قائمة الموضة، كهذا الستايل الناعم من حنين الصيفي، لعبايه منقسمة بطول للأبيض والأسود، اعتمدتها مع صندل أبيض مفتوح، وحجاب أسود.

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العبايه الكاجوال باللون الرمادي الثلجي

العبايه الكاجوال باللون الرمادي الثلجي



أما هذا الموديل للون الرمادي الثلجي فيمكنكِ اعتماده بكل أوقاتكِ طوال اليوم، لهذا اعتمدتها حنين الصيفي مع الحذاء الكاجوال الأرضي بدرجات الرمادي الفاتحة، مع شنطة هيرميس Hermes كبيرة الحجم، للمسة أكثر عملية تناسب الستايل الكاجوال.



بهذا الألبوم إليكِ اطلالات مميزة لحنين الصيفي بالعبايه الملونة.