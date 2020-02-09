اطلالات شتوية لشتاء 2020 من مرمر محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 04:46 مساءً - لطالما ألهمتنا مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد بالكثير من الصيحات والاطلالات العصرية الأنيقة، مع أسلوبها الأنثوي الذي يعجب كثير من متابعاتها. وفي شتاء 2020 اخترنا لكِ مجموعة من أجدد اطلالاتها الأنيقة لتلهمكِ أفكار عصرية لستايلكِ، مع تنسيق غير تقليدي.



الجاكيت الأبيض والأسود من مرمر محمد

الجاكيت الأبيض والأسود من مرمر محمد





بأجدد اطلالة لها اعتمدت مرمر على هذا الجاكيت بلوني الأبيض والأسود بنقشة هندسية للمربع المائل، مع الياقة العريضة المستوحاة من السبعينات، لتعتمده بطريقة كلاسيكية وهو الأسلوب الذي تعودنا عليه منها دائما، إذ نسّقته مع بنطلون أسود وحذاء أنثوي برباط أمامي، لاطلالة حيادية، كسرتها باعتماد الحقيبة الكبيرة من هيرميس Hermes التي أضافت لمسة مترفة للستايل.

هذا اللوك عادًة ما يناسب الصبيّة التي تعشق خطوط الموضة، مع اللمسات الفخمة.

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المعطف الطويل الفوشي الفاقع لاطلالة كاجوال

المعطف الطويل الفوشي الفاقع لاطلالة كاجوال





باطلالات مرمر محمد الكاجوال لابد من اللمسة المترفة، كهذا المعطف الطويل باللون الفوشي الفاقع، لاطلالة مرحة، نسقته مع بنطلون أبيض وسنيكرز فخم من نفس الدرجات.

اعتمديه بأجواء النهار ومشاويركِ السريعة لاطلالة عملية لا تتخلين فيها عن أناقتكِ.

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لمسة الجوارب الأنثوية مع الاطلالات الكلاسيكية

لمسة الجوارب الأنثوية مع الاطلالات الكلاسيكية





في شتاء 2020 يمكنكِ إضافة تلك اللمسة الأنثوية لاطلالتكِ باعتماد الجوارب الدانتيل، مع البناطيل القصيرة، كهذا اللوك من مرمر محمد، باعتماد الجورب الأسود مع البنطلون الأسود والجاكيت الكاروهات، لتحول الستايل الكاجوال إلى كلاسيكي، خاصة مع اعتماد الكعب العالي.

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اكسسوارات مميزة من مرمر محمد لاطلالات شتاء 2020

اكسسوارات مميزة من مرمر محمد لاطلالات شتاء 2020





تعتمد مرمر بشكل كبير على حزام الخصر، وبوت الساق، وهما من القطع الاساسية بخزانتها لهذا الشتائ، كاطلالتها بالمعطف الطويل مع حزام الخصر والشنطة من ديور Dior، مع بوت الساق الطويل الذهبي للمسة لافتة للأنظار، تناسب الصبيّة صاحبة الذوق الجريء، كما أنها تمنحكِ اطلالة أكثر رشاقة.

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